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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما المنظر الذي تطل عليه نافذتك قد فقد بريقه منذ بداية الوباء، خاصة إذا كنت تشاهده منذ مارس/ آذار.. ولكن، ما رأيك أن تنظر من نافذة شخص آخر؟

ويعرض موقع "Window Swap" لزواره مشاهد عشوائية من مناطق مختلفة، صُورت جميعها من داخل منازل الناس وخارج نوافذهم.

ويتم تقديم اللقطات من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. فتارة تجد صور ولاية بافاريا الألمانية، وتارة أخرى تشاهد أجواء نيويورك الماطرة من ارتفاع 20 طابقاً.

وأطلق مؤسسا الموقع، وهما سونالي رانجيت وفايشناف بالاسوبرامانيام، مشروعاً يُعرف باسم "الحجر الصحي".

وقالت رانجيت لـ"Campaign Asia-Pacific"، وهي نشرة إقليمية للتسويق والاتصالات، إنها أنشأت موقع "Window Swap" مع زوجها "للتغلب على حزنهما".

وقالت: "دعونا نواجه الأمر، سوف يمر بعض الوقت قبل أن نسافر مرة أخرى ونستيقظ على منظر جديد خارج نوافذنا"، وأضافت: "حتى ذلك الحين، لماذا لا نسافر من خلال النظر من نافذة شخص آخر لفترة من الوقت؟".