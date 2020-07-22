أسطورة خلدتها جبال "أجا" بحائل بالسعودية.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في منطقة حائل بالسعودية، تبرز سلسة جبل "أجا" الشامخة، والتي تتميز بتضاريسها المتنوعة من عيون المياه، والوديان الجافة، لتشكل معاً لوحة طبيعية ساحرة، إلا أنها اكتسبت اسمها من أسطورة مأسوية، فما هي؟

جبال أجا في حائل

وتقع جبال "أجا" غرب مدينة حائل، حيث تحد سفوحها الشرقية التنمية العمرانية للمدينة، وتمتد من الجزء الشمالي الشرقي إلى الجزء الجنوبي الغربي لمسافة قدرها حوالي 35 كيلومتراً، وفقاً لموقع هيئة تطوير منطقة حائل.

تلعة الرضفين بمنطقة جبال أجا في حائل بالسعودية

وتعد سلسلة جبال "أجا" من أبرز معالم منطقة حائل الجغرافية.

جبال أجا في حائل

ويعد جبل "أجا" أكبر جبال منطقة حائل، حيث يرتفع عن منسوب مدينة حائل بنحو 500 متر.

تلعة الرصف داخل سلسلة جبال أجا

وينتشر بجبال "أجا"، التي تضم مجموعة من القمم الجبلية، العديد من آبار المياه السطحية.

سلسلة جبال أجا في حائل بالسعودية

وقال المصور السعودي، دحيم الدحيم، لموقع CNN بالعربية، إنه أراد أن يظهر للعالم جبال "أجا" بمنطقة حائل، وذلك بسبب شفغه وانتمائه للمنطقة.

الأسطورة وراء اسم "أجا"

لقطة لجبل أجا وسط عاصفة رعدية

أما عن تسمية الجبال بهذا الاسم، فقد روي في كتاب "معجم البلدان" - المجلد الأول، للمؤلف ياقوت الحموي، أن رجلاً من العماليق، وهم من أقدم الأمم التي سكنت الجزيرة العربية، اسمه أجا بن عبد الحي، عشق امرأةً من قبيلته تدعى سلمى، وصار يلتقيها في منزل حاضنتها، واسمها العوجاء، ولما عرف الأقرباء بلقاءتهما السرية، قرروا الانتقام منهما. فاتفق إخوة سلمى الخمسة وزوجها، على التربص بالعاشقين، فعرفت العوجاء وأنذرت أجا وسلمى، وفرَّ الثلاثة فلحق بهم الستة وقتلوهم، على جبل، فسميت هذه الجبال بأسمائهما.

وأوضح الدحيم أن سبب تسمية جبال "أجا" يعود لـ"ميثولوجيا قديمة تقول إن أجا كان رجلاً من إحدى قبائل العماليق التي تسكن تلك الناحية من الجزيرة العربية".

وأشار الدحيم، الذي وثق المنطقة بواسطة كاميرا احترافية و كاميرا الـ"درون"، إلى أن جبال "أجا" تتميز بالشعبان، أي الوديان الجافة التي تجري فيها المياه في مواسم الأمطار فقط، وأشجار الطلح، والتلاع، أي أعلى الوديان، ذات المناظر الرائعة والألوان المختلفة، مضيفاً أنه على المنحدارت زرع أهل حائل النخيل لوفرة عيون المياه.