من أخذ الطلب وتحضير الطعام إلى تقديمه.. مطعم "تديره" الروبوتات في الصين

بالصين.. قد تمر بين السحب أولاً قبل الوصول إلى هذه الأعجوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر مدينة تشينغداو الصينية بكونها المقر الرئيسي لمصنع جعة "تسينجتاو".. واليوم، تستعد لتعزيز السياحة بشكل كبير، مع الانتهاء من أعمال بناء مطار "غينغادو جياودونغ" الدولي الجديد.

ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، انتهى البناء في 24 يونيو/ حزيران، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد افتتاح رسمي.

واستغرق بناء المطار مدة 5 سنوات، حيث كلف حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي، ليكون حجمه ضعف حجم مطار هيثرو في لندن.

وسيكون أول مطار من فئة "4F" في المدينة، ما يعني أنه كبير بما يكفي لاستيعاب أكبر طائرة تجارية في العالم، بما في ذلك "A380s" وبوينغ "787s". وهذا يجعله مركزاً جديداً للسفر في شمال شرق آسيا.

خدمة 60 مليون مسافر

ويقع على بعد حوالي 39 كيلومتراً من وسط مدينة تشينغداو. وبالتالي، سيعزز المطار الجديد من قدرة الحركة الجوية للمقاطعة، بشكل كبير.

وبداية، سيكون هناك مدرجين لديهما القدرة على التعامل مع 35 مليون مسافر، و500 ألف طن متري من البضائع، وحوالي 300 ألف عملية للهبوط والإقلاع، بحلول عام 2025.

وسيتم إضافة مدرجين آخرين في المرحلة الثانية، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا، ما سيزيد من طاقته الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر، ومليون طن من البضائع، و452 ألف عملية للهبوط والإقلاع السنوية.

وفي حال تساؤلك عن أوجه التشابه مع مطار "بكين داشينغ" الدولي، صمم مطار "غينغادو جياودونغ" الدولي على شكل نجم البحر أيضاً، حيث يتألف من 5 قاعات متصلة.

ويساعد التصميم على تقليل مسافات المشي بين صالة تسجيل الوصول الرئيسية وأبعد البوابات، في مبنى مساحته 470 ألف متر مربع، إلى مسافة لا تزيد عن 550 متراً.

وعلى خلاف مطار "بكين داشينغ" الدولي، يتميز مطار تشينغداو الجديد بسقف رفيع من الفولاذ المقاوم للصدأ. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الرسمية، يغطي السقف مساحة إجمالية تبلغ 223 ألف متر مربع، وهو الأكبر من نوعه في العالم.

وتم تصميم مطار "غينغادو جياودونغ" الدولي، والذي أطلق عليه اسم "مطار الإسفنج"، لامتصاص وتخزين مياه الأمطار الزائدة التي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها عند الحاجة.

وستربط خطوط السكك الحديدية والمترو عالية السرعة مدينة تشينغداو بالمطار الجديد، حيث يقول المسؤولون إن السفر من وسط المدينة إلى المركز الجديد سيستغرق حوالي ساعة.