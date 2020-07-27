ليست محض سراب..ما حقيقة هذه الطائرة المهجورة وسط صحراء أبوظبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى لم يخطر في بال هذا المصور أن الطائرة الضخمة التي تجلس وسط صحراء أبوظبي، والتي لمحها في طريق عودته من واحة ليوا، هي حقيقة وليست محض سراب.

ويقول المستكشف الحضري ومدون الرحلات الروسي، ديمتري أوسادشي، لموقع CNN بالعربية، أنه اكتشف هذه الطائرة بمحض الصدفة، عندما كان في طريقه من واحة ليوا متجهاً إلى أبوظبي.

طائرة لوكهيد إل-1011 تراي ستار تجلس وسط صحراء أبوظبي بالقرب من متحف الإمارات الوطني للسيارات

ويتذكر أوسادشي، الذي وثق المشهد بكاميرا الدرون في مايو/ أيار العام الماضي: "كانت هذه رحلة طويلة عبر الصحراء دون وجود ما يثير الاهتمام، ولكن قبل المنعطف المؤدي مباشرة إلى متحف الإمارات الوطني للسيارات، لمحت هذه الطائرة على جانبي الأيمن".

ويصف أوسادشي لحظة رؤيته للطائرة وكأنه كان يرى سراباً، طائرة ضخمة تجلس وسط الصحراء، واعتقد لوهلةٍ أنه أصيب بضربة شمس، ثم توقف وخرج من سيارته ليدرك أن ما تراه عيناه هو حقيقة، إلا أنه في تلك لحظة لم يدر في رأسه سوى سؤالين: لماذا وكيف؟ لذا حاول أن يبحث عن إجابات لأسئلته.

طائرة لوكهيد إل-1011 تراي ستار

ويوضح أوسادشي أن الطائرة المهجورة هي من طراز لوكهيد إل-1011 تراي ستار الإصدار 100، وهي طائرة ركاب نفاثة ذات بدن واسع متوسطة إلى طويلة المدى.

وكان لهذه الطائرة، التي تعرف باسمها العام "إل-1011"، أو بـ"تراي ستار"، أي ثلاثية النجوم نظراً للشكل الذي تتخذه محركاتها الثلاثة، تاريخاً في التحليق منذ سبعينيات القرن الماضي.

طائرة لوكهيد إل-1011 تراي ستار تجلس وسط صحراء أبوظبي بالقرب من متحف الإمارات الوطني للسيارات

ويشير أوسادشي إلى أن الخطوط الجوية البريطانية استلمت الطائرة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1974 بتسجيل "G-BBAF"، ودخلت في الخدمة حتى نقلت، في عام 1990، إلى شركة "بريتش كالدونيان"، وهي شركة طيران خاصة بريطانية مستقلة عملت من مطار غاتويك في جنوب شرق إنجلترا خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ويتابع أوسادشي أن طائرة "تراي ستار" أجّرتها شركة الطيران الوطنية لأيرلندا "أير لينجوس" من عام 1996 إلى 1997، وكان لديها العديد من العمليات القصيرة مع شركات الطيران المختلفة، وهي الآن تقع بجانب متحف الإمارات الوطني للسيارات.

متحف الإمارات الوطني للسيارات

ويضيف أوسادشي أنه لم يكن يخطط لزيارة متحف الإمارات الوطني للسيارات، إلا أنه عندما اكتشف الطائرة، لم يتردد في شراء تذكرة لدخول المتحف، مشيراً إلى أن ما شاهده في الداخل من مجموعة السيارات النادرة كان مثيراً للاهتمام، ما دفعه لاتقاط الكثير من الصور هناك، بحسب ما قاله.

داخل متحف الإمارات الوطني للسيارات في أبوظبي

ويقع متحف الإمارات الوطني للسيارات، الذي يتخذ الشكل الهرمي، على بعد حوالي 45 كيلومتراً جنوب أبوظبي، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من مركبات الطرق غير المعبدّة والسيارات الأمريكية الكلاسيكية، إلى جانب مجموعة من سيارات المرسيدس الملونة بألوان قوس قزح، بالإضافة إلى أكبر شاحنة في العالم، وفقاً لموقع زوروا أبوظبي.