دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها، توفر جزيرة جبيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بإطلالاتها الطبيعية الخلابة على المياه المفتوحة، ملاذاً هادئاً للباحثين عن تجارب الاسترخاء والتأمل.

وفي هذه السلسلة من اللقطات الجوية، تبرز مصورة إماراتية ممشى القرم بجزيرة الجبيل، الذي يقود الزوار في رحلة ملهمة بين أحضان الطبيعة.

لقطة جوية لممشى القرم بجزيرة الجبيل في أبوظبي

وتمتد جزيرة الجبيل في أبوظبي على مساحة تبلغ 4 آلاف هكتار من غابات القرم والمسطحات المائية الساحلية التي تمتد واجهتها المائية لمسافة 30 كيلومتراً، وفقاً للموقع الرسمي لجزيرة الجبيل.

ممشى القرم بجزيرة الجبيل في أبوظبي

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، قالت المصورة الإماراتية، حوريه المفلحي، إن سلسلة لقطاتها الجوية لجزيرة الجبيل، التي وثقتها بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني مطلع عام 2020 الجاري، تهدف إلى "إبرز جمال هذه الجزيرة من زوايا ومنظور مختلفين كلياً".

ممشى القرم بحديقة المانجروف بالجبيل في أبوظبي

وسعت المفلحي من خلال سلسلة لقطاتها الجوية إلى جذب انتباه المشاهد إلى جزيرة الجبيل وتسليط الضوء على أبرز معالمها، أي ممشى القرم بحديقة المانغروف بالجبيل، الذي افتتح أمام الزوار بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني بداية العام.

ممشى القرم بجزيرة الجبيل في أبوظبي

وقالت المفلحي إن جزيرة الجبيل تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة لأشجار القرم ومسطحاتها المائية، مشيرةً إلى "ممشى القرم" الهادىء الذي يوفر مشاهدة الطيور خلال العبور بين الأشجار الكثيفة.

وأكدت المصورة الإماراتية أن جمال جزيرة الجبيل من الأعلى يبرز بطريقة تبدو ملفتةً أكثر.

تصوير جوي لجزيرة الجبيل في أبوظبي

ولم تتوقع المفلحي نتائج التصوير الجوي لممشى القرم بجزيرة الجبيل، بواسطة كاميرا الطائرة بدون طيار، "الدرون"، إذ قالت إن "جمال المناظر الخيالية" فاق جميع توقعاتها وجعلها في حالة "انبهار"، على حد تعبيرها.

ممشى القرم بجزيرة الجبيل في أبوظبي

وتعد حديقة المانغروف بالجبيل الوجهة الطبيعية والترفيهية المستقلة والأولى من نوعها في أبوظبي، فهي بمثابة محمية لغابات أشجار القرم في المقام الأول، كما أنها تعد موطناً لعدد كبير من الكائنات البحرية والطيور التي تعيش على أرض العاصمة الإماراتية، وفقاً للموقع الرسمي لحديقة المانغروف بالجبيل.

ممشى القرم بجزيرة الجبيل في أبوظبي

وأما الممر الخشبي المتعرج، الذي يتخلل غابات أشجار القرم الكثيفة، فيتيح للزوار فرصة استكشاف المساحات الطبيعية الخلابة والبيئة الساحلية لمدينة أبوظبي.

وتهدف حديقة المانغروف بالجبيل إلى التعريف بمدى أهمية أشجار القرم على الصعيد البيئي ودورها الذي يشمل حماية سواحل أبوظبي ودعم التنوع البيولوجي فيها، بحسب موقع حديقة المانغروف بالجبيل.

ومن جانبها، أشارت بيئة أبوظبي، عبر حساباها الرسمي بموقع "انستغرام"، إلى أهمية أشجار القرم الفريدة والتي تقوم بدور "الرئة الخضراء للمدن الكبرى مثل أبوظبي" ، كما أنها تعد موئلاً هاماً للتنوع البيولوجي.

وأوضحت المفلحي أنها تستمتع بالتصوير الجوي بواسطة كاميرا "الدرون"، إذ تيسر هذه التقنية التقاط مناظر من الصعب الوصول إليها، مشيرةً إلى أن لكل مصور أسلوبه الخاص.

وتعد الوجهات الطبيعية شغفاً بالنسبة إلى المصورة الإماراتية، والتي تقول إنه المكان الأنسب لعشاق الطبيعة والمغامرة في الهواء الطلق.

وفي الوقت الحالي، تقرر الإغلاق المؤقت لمنتزه قرم الجبيل حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا التي تتخذها حكومة أبوظبي لضمان صحة وسلامة الزوار للمناطق السياحة في الإمارة، وفقاً لما نشر عبر الحساب الرسمي لحديقة المانغروف بالجبيل.