هل تعلم أن أشجار القرم تقوم بدور الرئة الخضراء للمدن الكبرى مثل أبوظبي، كما تعتبر موئلاً هاماً للتنوع البيولوجي وموقعا مميزاً للأنشطة الترفيهية؟ اغتنموا فرصة هذا الطقس الرائع، واستمتعوا بهذه الأشجار الفريدة في ممشى القرم في جزيرة جبيل أو في متنزه القرم الشرقي. #DidYouKnow that mangroves act as a #GreenLung for big cities such as #AbuDhabi, while also acting as a critical habitat for biodiversity and recreational grounds for humans? 🌱 Enjoy the pleasant weather and surround yourself with wonderful mangroves at @Jubail_Mangrove_Park or at our Mangrove National Park 📸: @ll321ll