دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدلاً من باريس، أو طوكيو، أو أي بقعة أخرى على الكرة الأرضية، ما رأيك باختيار الفضاء عند التخطيط لرحلتك القادمة؟ وقد تكون فكرة سفر السياح إلى الفضاء الآن أقرب مما تصورت، وذلك بعد أن كشفت شركة "فيرجين غالاكتيك" عن التصميم الداخلي لمركبة "SpaceShipTwo".

وكشفت شركة "فيرجين غالاكتيك" للسياحة الفضائية الثلاثاء عن تصميم مقصورة مركبة "SpaceShipTwo"، والتي كانت قيد التطوير لأكثر من 15 عاماً.

وخلال تصميم المركبة، ركزت الشركة على ثلاث نقاط، وهي الأمان، والراحة، وتجربة العملاء، بحسب ما ذكره رئيس قسم الفضاء في "فيرجين غالاكتيك"، جورج وايتسايدز، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية (شاهد الفيديو أعلاه).

وتتميز المقصورة بمقاعد تُعد الأحدث من ناحية الأمان.

وفي المقصورة، سيتمكن الركاب من اختبار انعدام الوزن تماماً مثل رواد الفضاء، وسيكون بإمكانهم إزاحة المقاعد لتوفير مساحة أكبر لهذا الجزء من التجربة، وفقاً لما قاله وايتسايدز.

وبهدف الاستمتاع بالفضاء لأقصى درجة، صُممت المقصورة مع 12 نافذة، وبذلك، تتوفر لكل راكب نافذتين على الأقل.

ومن المؤكد أن السياح سيرغبون بتوثيق تجربتهم، ولذلك، تم تزويد المقصورة بـ16 كاميرا ليضمن الركاب الحصول على الكثير من الصور الرائعة لمشاركتها مع عائلاتهم أو على مواقع مثل "إنستغرام" على سبيل المثال.

وتُعد ألوان المقصورة مدروسة أيضاً. وشرح وايتسايدز أنها تتزين بدرجات من ألوان الأزرق، والأخضر، والبني لتُمثل كوكب الأرض.

وحتى الآن، قام أقل من 600 شخص بزيارة الفضاء منذ إرسال أول شخص إلى الفضاء في عام 1961، وفقاً لما ذكره وايتسايدز، مضيفاً: "نحن متحمسون جداً لتغيير قواعد اللعبة حقاً من ناحية وصول البشر إلى الفضاء"، وموضحاً: "ذلك التغيير سيأتي، وسيأتي بسرعة. وخلال 5 أعوام، أعتقد أنه من المحتمل أن مئات الأشخاص سيذهبون إلى الفضاء، وهو أمر سيكون مشوقاً حقاً".

وتأمل"فيرجين غالاكتيك" بإثارة الحماس بين زبائن محتملين، إضافة إلى الأشخاص الذين اشتروا التذاكر بالفعل، ويبلغ عددهم 600 شخص تقريباً.

وتستعد الشركة أيضاً لبيع مجموعة جديدة من التذاكر، والتي ذكرت أنها ستكلف أكثر من 250 ألف دولار.