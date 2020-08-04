تبحث عن الهدية المثالية؟ جرّب هذه الشوكولاته المصنوعة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما لا تكون "توبليرون" هي العلامة التجارية الأكثر شهرة للشوكولاتة بالعالم، ولكن يمكن القول إنها الأكثر شهرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسفر.

ورغم أن اسم هذه العلامة التجارية قد لا يكون مألوفاً بالنسبة لك، إلا أنك ستتمكن من التعرف على شكل ألواح الشوكولاتة الملفوفة بالورق الذهبي على شكل هرم.

وتقول ماريان كليمتشوك، وهي رئيسة قسم تصميم الأغلفة في معهد الموضة للتكنولوجيا بنيويورك: "تمثل ألواح توبليرون السفر"، مضيفة: "أسلوب الكتابة هو بمثابة ملصق عتيق للأمتعة، ويتميز بالأصالة والتراث الثقافي الأوروبي. وبالنسبة إلى شيء قديم جداً في التاريخ، فإنه يبدو جديداً للغاية".

واختُرع "توبليرون" في عام 1908 من قبل صانع الشوكولاتة السويسري، ثيودور توبلير، الذي توصل إلى فكرة ملء الشوكولاتة الكريمية بالتورني الإيطالي المقرمش، أي بالعسل ونوجا الجوز.

ويشرح كاتب الطعام ومؤلف كتاب الطهي، إيرفين لين، أن "شراء توبليرون كان أمراً خاصاً جداً بالنسبة لي.. لم أر هذه الشوكولاتة تباع أبداً في محل بقالة. اعتقدت أنه لا يمكنك الحصول عليها سوى في المطار، أو عندما تكون مسافراً".

وبينما يرى العديد من المستهلكين صورة جبال الألب على ألواح الشوكولاتة، ويفترضون أن الشكل المثلث للحلوى يحاكي الجبل، يقول أحد المتحدثين من "توبليرون" إن ذلك لم يكن الهدف الأساسي.

وأوضح: "يعتقد معظم الناس أن الشكل هو رمز للمناظر الطبيعية الجبلية السويسرية، لكن القصة الحقيقية تدور حول رغبة توبلير في إنشاء شيء مختلف، يتعارض مع القاعدة، وهو مثلث في عالم كان مربعاً".

وتسعى بعض العلامات التجارية الغذائية إلى أن تكون متاحة في جميع الأماكن لتحقيق ربحاً أكبر، إلا أن شوكولاتة "توبليرون"، التي تبلغ من العمر 112 عاماً، قد برزت كمنتج نادر.

وبينما بقي شكل اللوح على حاله، إلا أن هناك بعض التحديثات على مر السنين، وتشمل اليوم نكهات مختلفة بالشوكولاتة البيضاء والداكنة وغيرها.

وفي عام 2016، تعرضت العلامة التجارية لانتقادات من معجبيها، بسبب إعادة تصميمها وتقليل كمية الشوكولاتة جراء التكاليف المرتفعة للمكونات. وبعد مرور عامين، عاد التصميم والحجم إلى شكلهما الأصلي، وإن كان ذلك بسعر أعلى قليلاً.