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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعطى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود متابعيه فرصة لرؤية جزء من التاريخ عبر صورة قديمة التُقطت في المسجد الحرام، في المملكة العربية السعودية.

وشاركت مؤسسة الملك سعود مؤخراً صورة قديمة لبئر زمزم عبر "تويتر".

وتسلط الصورة باللونين الأبيض والأسود الضوء على منظر المسجد الحرام قبل عقود.

#بئر_زمزم وقد ازيل المبنى بعد #التوسعة_السعودية_الأولى في #عهد_الملك_سعود رحمه الله لغرض تهيئة #المطاف ؁ ١٩٥٦م https://t.co/trUkC6zjvJ

وأُزيل مبنى بئر زمزم بعد التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وكان هدف عملية التوسيع تهيئة المطاف، وفقاً لما ذكرته المؤسسة في التغريدة.

وشهد المسجد الحرام الكثير من التغيرات على مر الأعوام، ومرت التوسعة السعودية الأولى بأربع مراحل، وفقاً لما كتبه الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين.

ومن التطورات التي شهدتها التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود، والتي بدأت في عام 1375 هجرياً (عام 1955 ميلادي) هي نزع ملكيات الدور والعقارات الواقعة في أرض التوسعة بعد تقدير أثمانها، وتعويض أصحابها، وفقاً للموقع.

وتضمنت هذه التوسعة بناء ثلاثة طوابق، وهي: الأقبية، والطابق الأرضي، والطابق الأول، مع بناء المسعى بطابقيه، وتوسعة المطاف.

وبفضل عمليات التوسعة، أصبحت بئر زمزم في القبو، وتم تزويد قبو زمزم بصنابير الماء ومجرى للماء المستعمل.

وشملت التوسعة أيضاً إزالة مباني كانت تضيق على المصلين والطائفين في صحن المطاف، مثل مظلة زمزم، وباب بني شيبة، والمقامات الأربعة.