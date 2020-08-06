دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة فضائية فسيفسائية لكل من أبوظبي ودبي بدقة 0.7 متر، عبر القمر الاصطناعي"خليفة سات".

وأوضحت التغريدة: " تعرف الموزاييك بأنها مصفوفة من الصور الرقمية التي يتم تجميعها من صور منفردة لرقع جغرافية، بغرض الحصول على صورة شاملة لمنطقة معينة، بدقة عالية".

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء صورة فضائية فسيفسائية (موزاييك) لإماراتيّ أبوظبي ودبي بدقة 0.7 متر عبر القمر الاصطناعي #خليفة_سات. وتعرف الموزاييك بأنها مصفوفة من الصور الرقمية التي يتم تجميعها من صور منفردة لرقع جغرافية بغرض الحصول على صورة شاملة لمنطقة معينة بدقة عالية. https://t.co/m8JT2yiqgv

ما هي الأربعة مراحل لاستخراج الصور وفقاً نظام "الموزاييك"؟

جمع الصور المنفردة التي يلتقطها "خليفة سات" في فترة زمنية معينة وضمن رقعة جغرافية محددة الإسناد الجغرافي لهذه الصور بهدف ضمان أعلى دقة ممكنة للصورة تصحيح الصور للتأكد من خلوها من أي تشوهات مطابقة ألوان الصورة ومزجها، وإخضاع الصورة للاختبار، للتأكد من صحتها قبل اعتمادها

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تعتمد هذه الخريطة المحدثة على إجراء مسح شامل للمناطق الجغرافية في دولة الإمارات، وذلك باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد، ومعالجة الصور، ونظم المعلومات الجغرافية، التي تعد مرجعاً للجهات الحكومية والخاصة، لتحديث خدماتها الذكية المستندة على توفير الخرائط والبيانات الجغرافية المحدثة.

وستتضمن مهام خدمة الموزاييك الجديدة لـ "خليفة سات" التقاط صور موزاييك فضائية لبقية إمارات الدولة.

مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق صورة فضائية فسيفسائية للإماراتيّ أبوظبي ودبي بدقة 0.7 متر، حيث تم تجميع هذه الصور التي التقطها "#خليفة_سات"، ضمن خارطة تعرف بـ"الموزاييك". ما المراحل التي يمرّ بها استخراج الموزاييك؟ https://t.co/1dMSjmOC7I

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا النوع من الصور الفضائية يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجهات المعنية، في قطاعات البنية التحتية، والتخطيط العمراني، والبيئة، والتغير المناخي، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، والطرق والمواصلات، وغيرها من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

ويجمع مركز محمد بن راشد للفضاء صوراً لمناطق جغرافية محددة يتم التقاطها عبر القمر الاصطناعي "خليفة سات" على فترات زمنية محددة تتراوح بين أيام أو شهور، ثم تتم عملية معالجة وتحسين جودة الصور وتطوير خارطة واحدة للمنطقة الجغرافية المراد تغطيتها بدقة مرئية عالية تصل إلى 0.7 متر.

وبالتالي، يقوم فريق معالجة الصور، في قسم الاستشعار عن بُعد، باستخراج الصورة الفسيفسائية للمنطقة، ليتم توفير صورة عالية الدقة بصيغة "تيف"، وهي صيغة معروفة لتخزين الرسوميات النقطية.

ويقول مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، نقلاً عن "وام": "يمثل لنا إطلاق الموزاييك الأول للقمر الاصطناعي "خليفة سات" أهمية استراتيجية لدعم البنية التحتية لكافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتعزيز القرارات الاستراتيجية للجهات الرئيسية العاملة في الإمارات".

ويذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء يمتلك 3 أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد، وهي "دبي سات -1 و2" و"خليفة سات"، حيث تم الاستفادة منها في عدة تقارير ودراسات علمية، وهي مخصصة لأغراض مراقبة ورصد الأرض وتوفير الصور الفضائية.