دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحاول تايوان تلبية احتياجات سكانها الذين يتوقون إلى السفر، في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير تجربة طيران أخرى لا تأخذهم إلى أي مكان حقاً.

وفي يوليو/تموز، منح مطار "سونغشان" في تايوان لسكانه فرصة التظاهر بالسفر، وإعادة عيش تجربة المرور عبر إجراءات الهجرة، والصعود على متن طائرة، ثم النزول منها للعودة إلى بلادهم.

طائرة "هيلو كيتي" في تايوان.

وقامت شركة خطوط طيران "إيفا أير" (EVA Air) بترقية تجربة السفر المزيفة من خلال تقديم رحلة فعلية، وإذا كنت تتسائل عن وجهة الرحلة، فهي لن تصل إلى أي مكان.

وتقدم "EVA Air"، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في تايوان، رحلة خاصة في 8 أغسطس/آب (يوم الأب في تايوان)، وذلك للمساعدة في تلبية احتياجات السفر لدى عملائهم.

وستستغرق الرحلة حوالي 3 ساعات، وستقلع الرحلة من مطار "تايبيه تاويوان"، لتحلق في السماء قبل العودة إلى المطار ذاته.

وذكرت شركة "EVA Air" في بيان صحفي على موقعها: "تم تعليق سوق السفر الدولي لأكثر من نصف عام"، ثم أضاف البيان: "صرخات المواطنين للسفر خارجاً تزداد قوة. ولإرضاء رغبات المسافرين، قررت EVA Air تقديم تجربة سفر بديلة في 8 أغسطس/آب، في يوم الأب".

وإذا كان يوماً صافياً، سيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر معالم شهيرة في تايوان، بما في ذلك ساحل "هوادونغ"، إضافة إلى جزر مجاورة لها.

وسيركب المسافرون على متن طائرة "هيلو كيتي دريم" فائقة الشعبية، وهي من طراز "A330".

ويمكن للركاب توقع وسائل راحة تتزين بشخصية "هالو كيتي"، إضافة إلى خدمة "واي فاي" مجانية، ونظام ترفيه على متن الطائرة تقتصر على الرحلات الطويلة فقط عادةً.

وجبة حائزة على نجوم "ميشلان"

وسيكون تناول الطعام في الطائرة من السمات البارزة في الرحلة أيضاً.

وتتضمن الأطباق الرئيسية طبق "تشيراشي دون"، من إعداد الشيف الحائز على 3 نجوم "ميشلان"، موتوكازو ناكامورا، إضافة إلى طبق شعيرية كلاسيكي مع لحم البقر.

وتغادر الرحلة في الساعة 10:30 صباح السبت، وسيتم تشغيلها تحت رقم الرحلة "BR5288".

ولكن، لماذا الرقم 5288 بالتحديد؟ عند نطق هذه الأرقام، فهي تشبه جملة "أحب أبي" باللغة الصينية.

وستكلف تذكرة في الدرجة الاقتصادية 180 دولارا.

ويمكن للركاب ترقية مقاعدهم إلى درجة رواد الأعمال مقابل 34 دولارا إضافي.

وتوقفت السياحة الدولية في معظم أنحاء العالم، إذ أغلقت البلدان حدودها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وليست تايوان استثناءً.

وأغلقت الجزيرة حدودها في مارس/آذار نتيجة تفشي جائحة فيروس "كوفيد-19".

ولايزال الأجانب ممنوعين من زيارة الجزيرة، ولكن، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية في 24 يونيو/حزيران أنها ستعدل وإجراءات الدخول تدريجياً استجابةً للجهود العالمية لاستئناف النشاط الاقتصادي.