إحداها في دبي.. اكتشف 10 من أبرز حفر ملاعب الغولف حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما تتنافس مضامير الغولف الخضراء حول العالم بممراتها الشيّقة لتحطيم آمال اللاعبين في إدخال الكرة بالحفرة، فهناك ملاعب أخرى تترك في النفس مشاعر الإعجاب بإطلالاتها الساحرة، بغض النظر عن مدى صعوبتها.

وإذا كنت من عشاق رياضة الغولف، فإليك أجمل 10 حفر بملاعب الغولف من حول العالم:

الحفرة الثامنة عشر في نادي خور دبي للغولف واليخوت، دبي، الإمارات العربية المتحدة

يقع نادي خور دبي للجولف واليخوت على واجهة دبي المائية.

430 ياردة ، المُعدل رقم 4

مع وجود خور دبي الرائع على طول الجهة اليسرة، وفرصة توجيه الضربة الثانية عبر بحيرة، إلى مسحةٍ خضراء في أحد أجمل نوادي الغولف في العالم، فإن هذه الحفرة تعد واحدة من أروع حفر الغولف بمنطقة الشرق الأوسط.

الحفرة الثالثة عشر بالمضمار الأحمر، في نادي رويال جولف دار السلام بالرباط، المغرب

383 ياردة ، المُعدل رقم 4

تتميز هذه الحفرة بممراتها بين غابات أشجار السرو، والنخيل، والأوكالبتوس، وأشجار البلوط، وهي تقع بواحدة من أجمل مضامير الغولف في قارة أفريقيا.

الحفرة الأولى في نادي ترامب الدولي للجولف في دونبج، أيرلندا

يعتبر مضمار دونبج وجهة رئيسية للجولف بموقعها المتميز

567 ياردة ، المُعدل رقم 5

تعد هذه الحفرة بمثابة أجمل حفرة افتتاحية في العالم، وهي جزء من 5 ضربات خفيفة تُلعب هبوطا قليلاً إلى أرض خضراء محاطة بكثبان شاهقة من ثلاث جهات. ومن الممر يمكن أن تلمح مشهد المحيط الأطلسي من خلال الفجوات في الكثبان الرملية.

الحفرة الثانية في نادي ساوجانا للجولف، ماليزيا

يعد مشهد الغروب في نادي ساوجانا للجولف في كوالالمبور مذهلاً

204 ياردة، المعدل رقم 3

على بعد 200 ياردة عبر غابة مليئة بالأدغال إلى ثلاث طبقات من العشب الأخضر تحيط به تحديات المضمار، تقع أصعب حفرة في ماليزيا، لتكون بمثابة غابة للغولف في أفضل حالاتها.

الحفرة الخامسة في نادي أباكو للجولف، جزر البهاما

يعد نادي أباكو للجولف بمثابة جنة كاريبية ذات مناظر رائعة ومناخ ملائم.

312 ياردة، المُعدل رقم 4

يحتاج كل مضمار للغولف إلى توفير إمكانية القيادة لتوجيه الضربات للكرة، ولكن مع المياه الفيروزية لخليج "ويندينج" على طول الجانب الأيسر من الملعب، حاول أن لا تدع المشهد الملائكي يلهيك عن اللعب.

الحفرة السابعة في ملعب Kauri Cliffs Golf Club، نيوزيلندا

يعد المنظر من الحفرة السابعة على ملعب "Kauri Cliffs" للجولف مذهلاً

220 ياردة، المُعدل رقم 3

يشمل المنظر البانورامي المذهل من هذه الحفرة الجزر الصخرية الصغيرة، والجزر الخضراء المورقة الأكبر في المحيط الهادئ الشاسع.

الحفرة الثالثة عشر في نادي ترامب الدولي للجولف، جزر غرينادين

498 ياردة، المُعدل رقم 5

تعد هذه الحفرة بمثابة الجوهرة لأي تاج مخصص للجولف، إذ توفر هذه الحفرة إطلالات بنورامية بزاوية 360 درجة على المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي وجزر غرينادين المجاورة. وبعيداً عن لعبة الغولف، هذا الموقع مثالي بكل النواحي.

الحفرة الرابعة - ملعب أناهيتا للجولف، جمهورية موريشيوس

يمتاز منتجع أناهيتا للجولف والسبا بموقعه بجانب المياه

564 ياردة، المُعدل رقم 5

من المؤكد أن تنفيذ الخمس ضربات على أفضل مسار بجزيرة موريشيوس، التي تعد بمثابة جنة على الأرض، هو أمر مذهل، حيث يمتاز الملعب الأخضر بإطلالة خلالبة على المحيط الهندي.

الحفرة السابعة بالمسار القديم، في بلدة سانت أندروز، اسكتلندا

"يعد "المضمار القديم" في سانت أندروز أحد أقدم الملاعب في العالم، ويعرف باسم "بيت الجولف

تعد هذه الحفرة بمثابة أصعب حفرة في المسار القديم الذي يعرف باسم "بيت الجولف"، مع وجود مساحة خضراء ضيقة مليئة بالتحديات، ويحيط بها نادي "Royal & Ancient clubhouse" ومدينة سانت أندروز الخلابة.

الحفرة السادسة عشر في نادي "Cypress Point Club"، الولايات المتحدة

نادي The Cypress Point Country Club في مقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا

231 ياردة، المُعدل رقم 3

تتسم هذه الحفرة بتوجيه ضربة للكرة بمسافة 200 ياردة فوق أمواج المحيط الهادئ، التي تحطم الصخور، إلى أرض مليئة بالممرات الصعبة. فهي تعد ضربة تحبس الأنفاس بالمعنى الحرفي.