”رحلة العمر“.. هذه الحافلة ستأخذك من دلهي إلى لندن خلال 70 يوماً

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنظم شركة "Adventures Overland" رحلة جديدة بالحافلة، حيث ستنقل المسافرين من مدينة دلهي الهندية إلى عاصمة المملكة المتحدة، لندن.

وستنقل الرحلة 20 راكباً على متن حافلة فاخرة إلى لندن، وهي مستوحاة من حافلات "Hippie Trail" التي سافرت العالم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وستعبر الحافلة 18 دولة على مدار 70 يوماً، حيث سيستمتع الركاب بزيارة سور الصين العظيم وغيره من المدن التاريخية، مثل موسكو وبراغ.

وتأسست شركة "Adventures Overland" من قبل رواد الأعمال ومحبي السفر، توشار أغاروال وسانجاي مادان.

وقال أغاروال لـCNN Travel إن الفكرة مستوحاة من رحلة فردية رائعة من لندن إلى دلهي في عام 2010.

ومنذ تأسيس الشركة، نظم أغاروال ومادان 3 رحلات استكشافية من الهند إلى لندن، حيث يسافر الناس بسياراتهم الخاصة ولكن بشكل جماعي.

وبعد مرورهم بهذه التجارب المذهلة، أراد أغاروال ومادان القيام بشيء مختلف قليلاً خلال رحلتهم الأخيرة.

ويقول أغاروال: "هناك الكثير من الناس والمسافرين الذين يرغبون في تجربة هذه الرحلات البرية، لكنهم لا يريدون القيادة"، مضيفاً: "ومن هنا، توصلنا إلى فكرة السفر بالحافلة، حيث يمكن للناس الجلوس بشكل مريح والسفر لرحلات طويلة".

وأوضح أغاروال أن هذه الرحلة، التي ستنطلق في منتصف عام 2021، ليست رخيصة، إذ تبلغ تكلفتها 20 ألف دولار.

وأضاف أن "أفضل وقت للقيام بهذه الرحلة هو بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، لأن هذا هو الوقت المناسب لبدء الرحلة من الهند إلى ميانمار، وعبور الجبال العالية في الصين وقيرغيزستان".

ويصف أغاروال هذه التجربة بأنها "رحلة العمر"، حيث لا يمكن أن تحظى بمثل هذا النوع من المغامرة دون أن تسافر براً.

وشملت الرحلة الاستكشافية مسافرين تتراوح أعمارهم بين الـ5 سنوات والـ75 عاماً.

وانهالت الرسائل من المسافرين حول العالم منذ إعلان الشركة عن الفكرة، حيث لاقت اهتمام حوالي 40 ألف شخص حتى الآن. وقال أغاروال: "كنا نتوقع ردوداً جيدة، لكننا لم نتوقع مثل الرد الذي تلقيناه".