شركة طيران تقدم قسائم سفر بـ90 ألف دولار للركاب وهذا هو السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اضطرت الخطوط الجوية المتحدة إلى استبدال طائرة بوينغ 777 في رحلة يوم السبت، من مدينة نيوارك إلى ولاية هاواي، ما نتج عن نقص في عدد المقاعد بدرجة رجال الأعمال.

لذلك، قدمت الخطوط الجوية المتحدة عدداً كبيراً من الأميال للركاب المستعدين في خفض درجة رحلاتهم، على متن طائرة بوينغ 767-300، وذلك خلال رحلة مباشرة مدتها 11 ساعة.

ووافق 9 مسافرين على استلام قسيمة سفر بقيمة 10 آلاف دولار لكل راكب، وهذا يعادل إجمالي 90 ألف دولار لجميع المسافرين.

وقالت المتحدثة باسم الخطوط الجوية المتحدة، مادي كينغ، لـ CNN: "في بعض الأحيان، نحتاج إلى تغيير الطائرة باللحظة الأخيرة. وعندما يحدث ذلك، نحاول تصحيح الأمر، ونقلّل الأضرار بأقل قدر ممكن".

وأكدت كينغ أن 9 ركاب، من درجة رجال الأعمال، قد وافقوا على الجلوس في مقصورة "Premium Plus"، التي توفر للركاب مساحة كبيرة للقدمين وغيرها من المزايا غير الموجودة في المقصورة العادية.

ولكن، رفضت المتحدثة باسم الخطوط الجوية المتحدة تأكيد خبر مبلغ التعويض الذي يعادل 10 آلاف دولار على شكل قسائم سفر لكل راكب، بحسب ما ذكرته مدونة السفر "View from the Wing".

وقال بيتر ساساكي، الذي اكتسب أكثر من مليون ميل على متن الخطوط الجوية المتحدة، إن "هذا مبلغ كبير من المال، ولكن لا يفاجئني".

ويمكن للمسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية الأمريكية الحصول على تعويض فقط إذا أكدوا حجزهم، وتحققوا من رحلاتهم عبر الإنترنت، ونجحوا في الوصول إلى بوابة المغادرة بالوقت المحدد.

وعلى متن الرحلات الأمريكية الداخلية، يمكن للمسافرين الذين يواجهون حوالي ساعتين من التأخير عن الموعد الفعلي لوصول الرحلة، الحصول على تعويض يعادل ثمن رحلة ذات اتجاه واحد، أي ما يصل إلى 675 دولاراً.

ويبدو أن الخطوط الجوية المتحدة ستزيد رسوم فحص الحقيبة من 5 دولارات إلى 35 دولاراً للحقيبة الأولى، و45 دولاراً للحقيبة الثانية. وسيدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 6 مارس/ آذار بالنسبة للرحلات الجوية الأمريكية، والرحلات الجوية إلى أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.