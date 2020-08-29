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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند السماع عن وجهة تُدعى "وادي الثعابين"، هل ستكون الشخص الذي سيخطط لزيارتها بحماس؟ أم الشخص الذي يقطع وعداً مع نفسه لعدم زيارتها على الإطلاق؟ بالنسبة للمهندس العماني علي محمدي، لم يتردد بزيارتها قط!

تزدخر مدونة "OmanTripper"، التي يديرها محمدي، بالعديد من الوجهات المثيرة للاهتمام، والتي استكشفها في سلطنة عمان، ومنها "وادي الثعابين".

اسم على مسمى؟

يُدير علي محمدي مدونة "OmanTripper".

وسمع محمدي عن "وادي الثعابين" لأول مرة في عام 2010، ولكنه لم يتمكن من زيارتها إلا في عام 2017.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال محمدي: "لطالما رغبت في زيارة وادي الثعابين منذ أن سمعت عنه".

زار محمدي وادي الثعابين في سلطنة عمان لأول مرة في عام 2017.

وقبل عقد من الزمن، لم يكن هناك الكثير من المعلومات عن الوادي، وكانت معظم المعلومات المعروفة عنه تتمحور غالباً حول مدى خطورته بسبب الحوادث الناتجة عن الفيضانات الخاطفة، وفقاً لما قاله محمدي.

ولكن على مدى الثلاث أعوام الماضية، ازدادت شعبية الوادي بين السكان المحليين والأجانب، وذلك بعد أن كانت أشبه بـ"جوهرة مخفية" لأعوام عديدة، حسب ما قاله.

ولكن، هل تعني تسمية الوادي أنه مليء بالثعابين حقاً؟ الجواب هو كلا.

كان الوادي عبارة عن "جوهرة مخفية" في الماضي.

ورداً على هذا السؤال، ذكرت المديرية العامة للترويج السياحي لسلطنة عمان عبر البريد الإلكتروني أنها سميت كذلك بسبب "الطريقة التي يلتوي فيها الوادي، والذي يشبه شكل ثعبان".

ونتج شكله الفريد من تأثير المياه التي تمر عبر الجبال، وفقاً لما ذكروه.

وقال محمدي: "قد يجعل الاسم الأشخاص يخافون من مصادفة الثعابين داخل الوادي، إلا أنني لم أصادف ثعباناً إلا مرة واحدة خلال زياراتي العديدة".

مغامرة تناسب مختلف الأشخاص

سمي وادي الثعابين كذلك بسبب الطريقة التي يلتوي بها الوادي، والذي يشبه شكل ثعبان.

ولمحبي الأدرينالين، يمنح وادي الثعابين فرصة المشي لمسافات طويلة، وعبور المياه، والسباحة، والهبوط بالحبال، وغيرها من النشاطات.

ومع ذلك، فهي تظل سهلة الوصول بالنسبة للشخص العادي عند توفير التوجيهات المناسبة لهم.

ويشتمل الوادي على مسارين، وهما يلتقيان معاً وينتهيان عند مصب قرية الزامة.

نتج شكل الوادي من تأثير المياه التي تمر عبر الجبال.

ويوفر المساران تجربة مشبعة بالأدرينالين، حسب ما قاله محمدي، ولكن، يُعد أحدهما أقصر من الآخر، كما أنه لا يتضمن الهبوط بالحبال.

ولذلك، "فهو مناسب بشكل أكبر للأشخاص الذين يعانون من ضيق الوقت، أو الذين قد يخافون من المرتفعات"، حسب ما ذكره.

كيف يمكن الوصول إلى الوادي؟

يمكن للزوار تجربة عدة أنشطة في وادي الثعابين، مثل السباحة، والهبوط بالحبال.

ويمكن للمغامرين الوصول إلى وادي الثعابين عبر معبر وادي بني عوف، إما من جهة محافظة الباطنة، أو من جهة محافظة الداخلية.

وأشار محمدي إلى كون الطريق صعب ومنحدر، ويجب عبورها باستخدام سيارة دفع رباعي.

يتطلب الوصول إلى وادي الثعابين ركوب سيارة رباعية الدفع.

وينصح محمدي بعبور الطريق بصحبة دليل، فقد تكون الرحلة صعبة بالنسبة لشخص غير معتاد أو غير واثق من عبور المسارات الجبلية شديدة الانحدار، ثم أكد قائلاً: "تُعد الرحلة في السيارة رائعة حقاً، وهي ميزة بحد ذاتها".

وعند زيارة وادي الثعابين، يرى محمدي أنه يجب على الجميع التوقف وقضاء الوقت في قرية بلد سيت الجميلة، وهي تبعد بضعة كيلومترات فقط، ولكنها تُعد رحلة شاقة أخرى، وفقاً لما ذكره.