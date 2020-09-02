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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جاءت مكالمة غير اعتيادية إلى مطار لوس أنجلوس تبلغ عن رجل مجهول يطير باستخدام حقيبة نفاثة.

وكانت رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية هي أول من أبلغت عن "رجل يرتدي حقيبة نفاثة" عند ارتفاع الطائرة، والتي كانت على علو 3 آلاف قدم (914 متر) فوق مطار لوس أنجلوس الدولي الأحد.

وذكر الاتصال أن الرجل كان على بعد حوالي 30 ياردة (27 متراُ) من الطائرة، والآن، يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في هذه المسألة.

وحصلت CNN على تسجيل صوتي للمحادثة التي دارت بين مراقبة الحركة الجوية وطاقم الطيران من الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط "جيت بلو".

وقالت الطائرة الأولى: "لقد مررنا للتو برجل يرتدي حقيبة نفاثة"، كما أضاف التسجيل أن الرجل كان عند الارتفاع ذاته للطائرة تقريباً.

وبعد 10 دقائق، رصدت طائرة أخرى الرجل، وقال الطاقم لمراقب المرور: "لقد رأينا للتو الرجل وهو يحلق بجانبنا بحقيبة نفاثة".

ووفقاً للاتصالات، حذرت مراقبة الحركة الجوية رحلة طيران تابعة لخطوط "جيت بلو"، ونصحتها بـ"توخي الحذر" لوجود شخص يرتدي حقيبة نفاثة على بعد 300 ياردة (حوالي 274) جنوباً.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن "المسؤولين نبهوا سلطات تطبيق القانون المحلية إلى التقارير، وهم يتفقدون هذه التقارير".

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في لوس أنجلوس، لورا إملير لـCNN إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في المسألة، و"يعمل لتحديد ما حصل".