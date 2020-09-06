إليكم سبب "خوف" الناس من الصعود على متن الطائرات في ظل الوباء

رفض وضع القناع على متن الطائرة.. هذه كانت النتيجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد مررنا بالعديد من المواقف المُحبطة الناجمة من الانتظار على متن طائرة اقتربت من نهاية رحلتها. ومع ذلك، اضطررنا إلى الانتظار بسبب بعض المشاكل الفنية.

ورغم أن المنطق السليم سيمنع معظم الأشخاص من فتح أبواب الطائرة بأنفسهم، إلا أن هذه الراكبة في أوكرانيا قررت أن أفضل أمر للقيام به هو فتح مخرج الطوارئ، والتنزه على جناح الطائرة.

شعرت بـ"الحر الشديد"

وظهر مقطع فيديو مدته دقيقة لهذه المرأة وهي تقضي الوقت على جناح الطائرة أمام متفرجين مذهولين في مطار "بوريسبيل" الدولي في كييف، وذلك قبل استدعائها إلى الطائرة مرة أخرى من قبل طاقم الطائرة.

وورد أنه تم سماع الراكبة المجهولة وهي تقول إنها تشعر بـ"الحر الشديد"، وأنها احتاجت إلى التبريد عن نفسها.

استُدعيت الراكبة داخل الطائرة من قبل طاقم الطائرة.

وكانت الراكبة تسافر على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من أنطاليا بتركيا إلى العاصمة الأوكرانية برفقة زوجها.

وأدى سيرها غير المصرح به على جناح طائرة "بوينغ 737" إلى منعها من جميع الرحلات الجوية المستقبلية للخطوط الجوية الأوكرانية.

وبحسب بيان من شركة الطيران، جاء أمن المطار والشرطة إلى المكان، إضافة إلى أطباء تمكنوا من تحديد أن المرأة "لم تكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات".

وانتقدت خطوط الطيران المسافرة، وأكدت أنها قد تتعرض لـ"عقوبة مالية مكلفة بشكل استثنائي على شكل غرامة".

ورفض متحدث باسم مطار "بوريسبيل" الدولي التعليق على الحادثة التي وقعت في 31 أغسطس/آب.