دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بين زواياه تجد طابع التراث المعماري القديم للبدو، ومناظر طبيعية تفترش ببساطها حول الصحراء المحيطة.. لا يتميز نادي "أيلة" للغولف بإطلالته على الجبال الخلابة فحسب، وإنما أيضاً بملعبه الذي استضاف عدداً من البطولات الاحترافية.

وصُمم ملعب "أيلة" للغولف من قبل خبير الغولف العالمي، غريغ نورمان، حيث توافقت العديد من آراء لاعبي الغولف حول "العمل الرائع" الذي قام به نورمان، مع عدد من المهنيين الآخرين.

وبعد أن استوحت فكرة تصميم ملعب الغولف، لم ترغب شركة "أيلة" أن يركز الملعب على عناصر فاخرة فحسب، وإنما أن يحمل أيضاً طابع الأصالة بين زواياه، مع تقدير رياضة الغولف بحد ذاتها، حيث يوفر الملعب تجربة ممتعة لكل من اللاعبين المبتدئين والمحترفين.

لم يكن نورمان غريباً على الشرق الأوسط، حيث قام ببناء ملاعب غولف فاخرة في دبي ومصر وسلطنة عمان. لكنه واجه تحدي تصميم أول ملعب بطولة من نوعه في الأردن، ما عزز رغبته بإنشاء شيء خاص.

والنتيجة هي مساحة خضراء صديقة للبيئة، التي تطورت من كونها مجرد صحراء.

ومع مراعاة الملعب للتضاريس البيئية الفريدة في الأردن، تم إنشاء سلسلة من البحيرات والأودية من صنع الإنسان والتي تعمل كخزانات لري المياه الجوفية. وتوفر هذه المسطحات المائية محطة توقف للطيور المهاجرة، والتي تكمل النظام البيئي الطبيعي الذي تم العمل عليه.

ويعد هذا أول ملعب يحتوي على 18 حفرة في الأردن، حيث وصفه كريس وايت، وهو مدير العمليات في شركة واحة "أيلة" للتطوير، بكونه "أعجوبة" في التصميم، حيث يسنح للاعبين ممارسة هواياتهم، بشكل مريح ومستدام.

ومن خلال الحفاظ على المياه كأولوية وخلق الطاقة عبر الألواح الشمسية حول المشروع، تستضيف "أيلة" اليوم أحد أكثر ملاعب الغولف الصديقة للبيئة في العالم، بحسب ما ذكره وايت، خلال حديثه مع موقع CNN بالعربية .

وخلال ثلاث سنوات فقط، يذكر أن ملعب أيلة للغولف قد استضاف جولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجولة التحدي الأوروبية، وجولة السيدات الأوروبية، وغيرها، مع تطلعه لاستضافة المزيد من البطولات مستقبلاً.

واليوم، يخطط نادي "أيلة" لمواصلة البناء على إنجازاته، حيث شهد نمواً مستمراً في الأسواق الأساسية التي تم الاستثمار فيها بكثافة، وهي السوق المحلية، والبطولات الاحترافية، وسياحة الغولف.

ليس ذلك فحسب، وإنما يعمل أيضاً على تطبيق برامج تستهدف لاعبي الغولف الشباب، ذوي الإمكانيات الكبيرة، مع دمج نصائح الخبراء في تسريع تطورهم إلى رياضيين محترفين.