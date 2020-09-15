وادي شاب في سلطنة عمان..بركة سباحة طبيعية وسط المرتفعات الجبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين أحضان المرتفعات الجبلية، يعد وادي شاب أحد أشهر الوجهات التي لا يجب تفويتها في عُمان، حيث يمكنك تجربة السباحة في برك المياه الزرقاء الدافئة، ومشاهدة أحد الشلالات الخفية.
ويقع وادي شاب في نيابة طيوي التابعة لولاية صور، في محافظة جنوب الشرقية، ويبعد 140 كيلومتراً عن مسقط، على طريق قريات – صور الساحلي، بحسب موقع وزارة السياحة بسلطنة عمان.
وعلى أطرافه، تتصافح المياه العذبة المنحدرة من أعالي الجبال مع مياه البحر المالحة، وذلك نتيجة قرب الوادي من البحر الذي بدوره ساعد في خلق التنوع البيئي الذي صاغت من خلاله الطبيعة مقومات تميز بها هذا الوادي عن بقية أودية السلطنة.
وتعد الرحلة لوادي شاب بمثابة مغامرة شيقة، إذ يمكن الوصول إلى بعض المناطق عبر رحلة بالقوارب، كما يتمتع الزائر أثناء الرحلة بالمشي على الأقدام بين المرتفعات الجبلية، وفقاً لموقع "زوروا عمان".
ويستطيع الزوار مشاهدة شلالات الوادي الشهيرة والمياه الصافية للبرك المائية، وكذلك الكهف المغمور جزئياً في المياه خلال جولة في الوادي.
وفي العام الماضي، قرر ثنائي السفر من ولاية فلوريدا الأمريكية، فيكتوريا وتيرينس، القيام برحلة إلى وادي شاب، بعد مشاهدة العديد من الصور للوادي ومعرفة أنه من أشهر الوجهات السياحية في عمان.
وتقول مدونة رحلات السفر الأمريكية فيكتوريا يور، لموقع CNN بالعربية، إن وادي شاب كان ضمن قائمة أمنيات السفر الخاصة بها ورفيق رحلاتها تيرينس، مشيرةً إلى أن الوادي على أرض الواقع لم يخيب ظنهما، بل كان أكثر إثارة للإعجاب من الصور.
وتصف يور وادي شاب قائلة: "كان وادي شاب من أكثر الأماكن المدهشة التي زرناها على الإطلاق".
وتتذكر يور :أولاً، كان المشي لمدة 45 دقيقة في الوادي جميلاً، إذ بدا وكأنه مشهد خرج من أحد الأفلام، ثم وصلنا إلى المياه الزرقاء المتلألئة التي كانت دافئة وجذابة! حيث مكثنا لبضع ساعات للاسترخاء والاستكشاف".
أما عن أبرز ما في الموقع، فقد أشارت يور إلى أن هناك العديد من برك المياه التي يمكن زيارتها، وفي النهاية يمكنك السباحة داخل كهف تغمره مياه شلال.
وقالت يور: "شعرنا بأمان شديد وتركنا متعلقاتنا من المناشف والأحذية على الصخور أثناء استكشافنا".
كما أشارت يور إلى أن تجربة القفز من جانب الوادي إلى المياه كانت ممتعة وأن مياه البركة كانت دافئة ونقية للغاية.
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Can you believe places like this exist on this earth? Now that that is out of the way time to get REAL! Wadi Shab was high on our list in Oman. We read countless blog post and saved every Instagram photo you can find. First off, everyone says it’s a 45 min walk. IT IS NOT A WALK! It is a treacherous HIKE! Over boulders, along the side of the canyon, over very slippery rocks. Lots of older people and even a lady in crutches did it but it is not a cake walk by ANY MEANS! We want you to go in with open eyes unlike us. It is not a walk but a moderate HIKE! Wear proper footwear! Next, Instagram and blog posts lead you to believe that these pools go deep and there are just so many to explore and take photos of! In reality there are basically only THREE pools! The first one, then you walk a little to a second boring one, then you climb to a third which takes you to a cave with a waterfall. While all of this is EPIC, no one tells you there aren’t actually that many locations to photograph and leads you to believe this is a huge area when it really isn’t in reality! The good thing is there aren’t that many tourists in Oman so even though we went at a busy time in high season, it really wasn’t THAT busy! This photo was taken at about 3pm and no people were edited out. Everyone said to go early but of course we didn’t listen. It was very busy but by 3-4pm pretty much everyone left and the light was great for photos! In all, we spent about 5 hours here and highly recommend afternoon-late afternoon for exploration! This place was completely epic, but we want to give you some real facts about how it was! #wadishab #roamtheplanet #theglobewanderer #stayandwander #livefolk #wildernessculture #earthfocus #agameoftones #discoverearth #ladiesgoneglobal #girlsborntotravel #sheisnotlost #dametraveler #allaboutadventures #girlslovetravel #earthofficial #alpinebabes #iamtb #lonelyplanet #forbestravelguide #fodorsonthego #ongooglemaps #travelstroke #beautifuldestinations #experienceoman #oman #omanair #alphacollective #travelinladies #darlingescapes
وتنصح يور من يرغب في زيارة وادي شاب في المستقبل بارتداء أحذية المشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى إحضار حذاء مائي، إذ يمتلئ الجزء السفلي من الوادي بالحصى الصغيرة التي قد تؤذي القدم.