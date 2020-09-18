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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما تزال تلاحق آثار حرائق الغابات جمال منتزه "يوسميتي" الوطني في كاليفورنيا، الذي أعلن يوم الخميس عن إغلاق أبوابه بسبب تدهور جودة الهواء.

ومن المتوقع أن تكون جودة الهواء في نطاق يتراوح من غير صحي إلى خطير، خلال الأيام المقبلة. لذلك، ستغلق أبوابها الساعة الخامسة مساءً، ومن المحتمل أيضاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب وكالة "CalFire"، اشتعل أكثر من 20 حريقاً رئيسياً نشطاً في جميع أنحاء كاليفورنيا، ما أصبح عاماً قياسياً في حرائق الغابات.

ويراقب موظفو المنتزه جودة الهواء ونشاط الحرائق والدخان، حيث سيتم تقييم الظروف وموعد تحسنها لعودة الزوار والعاملين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق منتزه "يوسميتي" الوطني هذا العام، حيث أغلقت أبوابها في 20 مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعيد افتتاحها على مراحل في 11 يونيو/ حزيران.

وجاء قرار الإغلاق في الوقت الأكثر ازدحاماً خلال الموسم السياحي. وقالت الحديقة إن حوالي 75٪ من زوار الحديقة يأتون من مايو/ أيار إلى أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد "يوسميتي" خامس أكثر المنتزهات زيارة من بين 62 منتزهاً تابعاً لدائرة الحدائق الوطنية، حيث زاره حوالي 4.5 مليون شخص في عام 2019.