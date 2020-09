اكتشاف 14 تابوتاً آدمياً في مصر ببئر جديدة في منطقة آثار سقارة

View this post on Instagram

الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف ١٣ تابوتا أثريا مغلقا داخل بئر عمقه ١١ متر، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن ١٤ تابوتا آخر، ومازال العمل مستمر لكشف المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة... انتظروا الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة . Last week we announced the discovery of 13 sealed human coffins in an 11 meters deep shaft. In the last few days we discovered 14 more.. and our archeological mission is still working to uncover more secrets from history. Stay tuned for the announcement of this new big discovery in Saqqara.