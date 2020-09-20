اكتشاف 14 تابوتاً آدمياً في مصر ببئر جديدة في منطقة آثار سقارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، العثور على 14 تابوتاً آدمياً مغلقاً داخل بئر جديدة في منطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، نجحت في الكشف عن بئر أخرى للدفن بها 14 تابوتاً آدمياً مغلقاً.

وأشارت الوزارة إلى أن البعثة كانت قد اكتشفت الأسبوع الماضي بئراً عميقة للدفن تتضمن 13 تابوتاً آدمياً مغلقاً منذ أكثر من 2500 عام، ليصل بذلك عدد التوابيت المكتشفة داخل البئرين إلى 27 تابوتاً مغلقاً.

ولفتت الوزارة إلى أن أعمال الحفائر مازالت مستمرة في المنطقة لاكتشاف المزيد من أسرار هذا الكشف الأثري.

اكتشاف بئر جديدة بها 14 تابوتاً آدمياً بمنطقة آثار سقارة في مصر

وبحسب البيان، تشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماماً ولم تفتح منذ أن تم دفنها، وأنها ليست الوحيدة، إذ من المرجح أن يتم العثور على المزيد داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار، حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف الأثري قريباً في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وفقاً للبيان.