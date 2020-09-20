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اكتشاف 14 تابوتاً آدمياً في مصر ببئر جديدة في منطقة آثار سقارة

سياحة
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اكتشاف بئر جديدة بها 14 تابوتاً آدمياً بمنطقة آثار سقارة في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، العثور على 14 تابوتاً آدمياً مغلقاً داخل بئر جديدة في منطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، نجحت في الكشف عن بئر أخرى للدفن بها 14 تابوتاً آدمياً مغلقاً.

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الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف ١٣ تابوتا أثريا مغلقا داخل بئر عمقه ١١ متر، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن ١٤ تابوتا آخر، ومازال العمل مستمر لكشف المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة... انتظروا الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة . Last week we announced the discovery of 13 sealed human coffins in an 11 meters deep shaft. In the last few days we discovered 14 more.. and our archeological mission is still working to uncover more secrets from history. Stay tuned for the announcement of this new big discovery in Saqqara.

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وأشارت الوزارة إلى أن البعثة كانت قد اكتشفت الأسبوع الماضي بئراً عميقة للدفن تتضمن 13 تابوتاً آدمياً مغلقاً منذ أكثر من 2500 عام، ليصل بذلك عدد التوابيت المكتشفة داخل البئرين إلى 27 تابوتاً مغلقاً.

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ولفتت الوزارة إلى أن أعمال الحفائر مازالت مستمرة في المنطقة لاكتشاف المزيد من أسرار هذا الكشف الأثري.

اكتشاف بئر جديدة بها 14 تابوتاً آدمياً بمنطقة آثار سقارة في مصر

اكتشاف بئر جديدة بها 14 تابوتاً آدمياً بمنطقة آثار سقارة في مصر

وبحسب البيان، تشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماماً ولم تفتح منذ أن تم دفنها، وأنها ليست الوحيدة، إذ من المرجح أن يتم العثور على المزيد داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار، حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، ولم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف الأثري قريباً في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وفقاً للبيان.

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