دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل أزمة جائحة كورونا، تبدو نسخة 2020 لأفضل مدرجات المطارات ذات المناظر الخلابة، وفقاً لتصنيف منصة حجز الطائرات عند الطلب "PrivateFly" السنوي، أكثر تألقاً من أي وقت مضى.

مطار دبي الدولي في الإمارات يعد من بين الإضافات الجديدة في التصنيف السنوي لمنصة حجز الطائرات عند الطلب PrivateFly Credit: Courtesy PrivateFly

وشارك أكثر من 6 آلاف من عشاق تجارب السفر والمسافرين باستمرار في استطلاع عام 2020، من خلال إجراء التصويت في فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين، أي قبل فرض قيود السفر لمكافحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم.

مطار دونيجال، أيرلندا Credit: Owen Clarke

وللعام الثالث على التوالي، احتل مطار دونيجال في أيرلندا، الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، المركز الأول. وعند الاقتراب من هذا المطار الإقليمي في كاريكفين، يمكن مشاهدة مناظر شاملة للساحل الوعر، والشواطئ البكر والمنحدرات الشديدة لجبل إيريجال.

وبينما احتل أحد المطارات الذي كان سابقاً ضمن اللائحة المركز الأول، إلا أن هناك ستة إضافات جديدة ضمن العشرة الأوائل لنسخة هذا العام الجديد.

مدرج هبوط "Msembe" في تنزانيا Credit: Ulf Rydin

وحصل مدرج هبوط "Msembe" في تنزانيا على المركز الثاني، والذي يخدم منتزه روا الوطني في شرق إفريقيا.

مطار سكياثوس الدولي في جزيرة سكياثوس، اليونان Credit: Courtesy PrivateFly

ويظهر لأول مرة، مدرج هبوط مطار سكياثوس الكسندروس باباديامانتيس، في المركز الثالث. وفي الواقع، يحظى المطار في جزيرة سكياثوس اليونانية، في بحر إيجه، بشعبية بين رواد الطائرات بفضل مدرجه القصير وقربه من الطريق العام.

وفي بيان صحفي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "PrivateFly"، آدم تويديل، إن العديد منا سافر بشكل أقل هذا العام، إلا أن مدرجات الهبوط لهذه الوجهات تعد بمثابة تذكير بالقوة المعززة لتجارب السفر والطيران، كما أنها تشكل مصدراً مذهلًا لإلهام بعض الرحلات المستقبلية التي لا تُنسى.

مطار أورلاندو ملبورن الدولي، فلوريدا Credit: Courtesy PrivateFly

وكان مطار أورلاندو ملبورن الدولي في فلوريدا هو الوحيد ضمن قائمة العشرة الأوائل من الولايات المتحدة، واحتفظ بترتيبه في المرتبة الرابعة من حيث المناظر الخلابة لمدرجات المطارات في العالم.

مدرج مطار "بارا" في اسكتلندا Credit: Ewen Weatherspoon

وتراجع مدرج هبوط مطار بارا في اسكتلندا، الذي يوفر مناظر ساحلية خلابة، ثلاث نقاط إلى المركز الخامس، بينما احتل مطار موتو ميوت" في بورا بورا المرتبة السادسة في العالم، والذي بني على جزيرة فوق بحيرة زرقاء كريستالية في بولينيزيا الفرنسية.

مطار الأميرة جوليانا الدولي، سانت مارتن Credit: Courtesy PrivateFly

وفي المرتبة الثامنة، جاء مطار الأميرة جوليانا الدولي الذي يقع في سانت مارتن، حيث تعبر الطائرات على ارتفاع منخفض فوق شاطئ ماهو، ويحتل مطار جزيرة براسلين في سيشيل المرتبة التاسعة.

مطار جزيرة براسلين في سيشيل Credit: Courtesy PrivateFly

واكتملت المراكز العشرة الأولى من خلال مشاركتين جديدتين وهما لمطار دبي الدولي ومطار نادي الدولي في جمهورية فيجي، في المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي.

مطار نادي الدولي في جمهورية فيجي Credit: Courtesy PrivateFly

وللمرة الأولى، كشف الاستطلاع أيضاً عن أعلى المطارات مرتبةً حسب المنطقة. وكان الفائز في أسيا هو مطار فيلانا الدولي، وهو المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف.

وفيما يلي، أفضل 10 مدرجات هبوط ذات مناظر خلّابة لعام 2020، بحسب شركة "PrivateFly":



1. مطار دونيجال، أيرلندا

2. مدرج هبوط "Msembe" ، تنزانيا

3. مطار سكياثوس (الكسندروس باباديامانتيس) ، اليونان

4. مطار أورلاندو ملبورن الدولي، فلوريدا

5. مطار بارا، اسكتلندا

6. مطار بورا بورا (موتو ميوت)، بولينيزيا الفرنسية

7. مطار الأميرة جوليانا الدولي، سانت مارتن

8. مطار جزيرة براسلين، سيشيل

9. مطار دبي الدولي، الإمارات العربية المتحدة

10. مطار نادي الدولي، فيجي