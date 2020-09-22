دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقط سبنسر كوكس صوره عادة بدافع تحقيق متعته الخاصة، ولكن تراوده مشاعر رائعة عند تسليط الضوء على شيء لم يره الناس سابقاً، وهذا ما فعله مؤخراً في أحد أعماله (شاهد الفيديو أعلاه).

بعد إقلاع طائرته بدون طيار، شهد المصور الأمريكي بقعة من الكثبان الرملية التي تبدو وكأنها منبثقة من الضباب الكثيف الذي يغطي صحراء ليوا في أبوظبي.

Credit: Spencer Cox

ومنذ اللحظة التي شاهد فيها المصور الأمريكي هذا المنظر الجميل وغير الاعتيادي، عرف أنه لن يغادر الصحراء دون التقاط صورة جيدة واحدة على الأقل.

وبعد تجربة زوايا مختلفة ومراقبة الضوء، كان كوكس واثقاً من نفسه بالتقاط شيئاً "مثيراً".

Credit: Spencer Cox

وعند وصول الطائرة بدون طيار فوق خط السحاب، كان المصور "يقفز من الفرح"، على حد تعبيره، بعد رؤية هذا المشهد، حيث اعتقد أنه يشاهد معرضاً فنياً على نطاق واسع، ليتركه يعيش في تجربة لن ينساها.

وفي حديث المصور مع موقع CNN بالعربية، يقول: "أريد إلهام الآخرين بالخروج واستكشاف العالم، حتى إذا كان يعني ذلك فناءهم الخلفي الخاص بهم، لرؤية كيف يمكن أن يكون العالم مذهلاً".

وأضاف: "لحظات كهذه تحدث فقط إذا خرجت عن روتينك المعتاد ومنطقة الراحة الخاصة بك".

Credit: Spencer Cox

كيف حرص كوكس على تحضير نفسه للتصوير؟

يعتبر المصور أن الخطوة الأولى هي الحصول على التصاريح اللازمة بشكل قانوني لاستخدام الطائرة بدون طيار. ومن المهم ممارسة التصوير بشكل مستمر، مع معرفة كيفية تحسين إعدادات الكاميرا في حال كان عمرها طويلاً.

ويجب تعلم الوقت الذي تحصل فيه على الصورة عادة للانتقال إلى موضوع مختلف ورصد زوايا متنوعة.

Credit: Spencer Cox

ويتحدث كوكس عن التعليقات الإيجابية التي انهالت على صوره، حيث دفعت الكثير من الأشخاص للتساؤل حول حقيقة وجود هذا الضباب الكثيف في الصحراء.