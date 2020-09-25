أستراليا تطلب من غوغل إزالة الصور من أعلى هذه الصخرة المقدسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلبت أستراليا من غوغل إزالة الصور، الموجودة على خدمة الخرائط، والتي تعكس الجزء العلوي من تكوين "أولورو" الصخري، وهو يعتبر مقدساً للسكان الأصليين، حيث مُنع الزوار من تسلقه العام الماضي.

تقدم خرائط غوغل عدداً من الصور التي تم تحميلها بواسطة المستخدمين من أعلى الموقع، والتي تم التقاطها قبل بدء الحظر، إضافة إلى مسار التجوّل الافتراضي، الذي سجله أحد المتسلقين، في عام 2018.

وتعمل بلدة باركس في أستراليا على الاعتناء بالكنوز الطبيعية للبلاد، حيث طلبت من غوغل إزالة الصور التي تم تحميلها من قبل المستخدمين، بعد شكاو من شعب أنانغو الأصلي، وهم أصحاب "أولورو" التقليديين.

وتم منع السياح من عبور الموقع المقدس في أواخر عام 2019، بسبب قمامات الزائرين وتلويث آبار المياه القريبة.

وفي بيان، قالت بلدة باركس بأستراليا إن غوغل "تدعم هذا الطلب وهي بصدد إزالة المحتوى".

وأوضح متحدث باسم غوغل لـ CNN في بيان: "نحن نتفهم أن حديقة أولورو كاتا تجوتا الوطنية مقدسة للغاية لشعب أنانغو".

وتسلق عشرات الآلاف من السياح الموقع، وهو معروف سابقاً باسم "آيرز روك"، بشكل سنوي، حتى تم إغلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

لكن استخدام الصخرة قد أثار غضب السكان المحليين منذ فترة طويلة، الذين طالبوا بحظر التسلق منذ العام 1985.

ويقع تكوين "أولورو" الصخري، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، على بعد 450 كيلومتراً، أي حوالي 280 ميلاً، غرب مدينة أليس سبرينغز.