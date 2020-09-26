دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تترادف الفخامة مع فنادق جزر المالديف. ومع ذلك، إلا أن منتجع "Soneva Fushi" أخذ معنى الفخامة إلى مستوى جديد.

وافتتح المنتجع ما يدعي أنه أكبر فلل فوق الماء تتكون من غرفة نوم واحدة، أو غرفتي نوم، في 25 سبتمبر/أيلول.

ولكن، ما مدى مساحة هذه الفلل؟ تبلغ مساحة الفلل المكونة من غرفة نوم 6،286 قدماً مربعاً، بينما تصل الفلل التي تتكون من غرفتي نوم إلى 9،224 قدم.

واحدة من الفلل فوق الماء في منتجع "Soneva Fushi" في جزر المالديف. Credit: Sandro bruecklmeir

ورغم وجود فلل فوق الماء ذات مساحة أكبر، إلا أن هذه الفلل من منتجع "Soneva Fushi" تُعد أكبر الفلل التي تتكون من غرفة نوم، وغرفتي نوم.

وتتوفر 8 من هذه الأجنحة، التي تُدعى "Water Rooms"، للحجز.

نظرة من الجو على تفاصيل الفلل في المنتجع. Credit: SANDRO BRUECKLMEIER

ويبدو أن كسر رقم قياسي لم يكن كافياً، إذ تحتوي هذه الفلل الثمانية على ألواح أرضية مصنوعة من الزجاج، وذلك لتحسين تجربة رؤية المرجان والأسماك بدون الحاجة إلى الركوب على متن قارب.

نظرة على التفاصيل داخل الفلل، وتصميمها الداخلي الذي يتميز بكونه محايد الألوان. Credit: SANDRO BRUECKLMEIER

وإلى جانب ذلك، تشتمل الأجنحة على أحواض استحمام خارجية خاصة، وشرفات خشبية مع كراسي للتشمس، ومسابح، إضافةً إلى أسقف قابلة للسحب لمشاهدة النجوم من سريرك.

ومثل العديد من وجهات العطلات في المالديف، يقع منتجع "Soneva Fushi" على جزيرة خاصة به، وهي جزيرة "Kunfunadhoo".

ويُعد ذلك خبراً مفرحاً للأشخاص الذين يرغبون بالسفر الآن، إذ تستقبل جزر المالديف السياح من أي بلد بشرط أن يظلوا في جزيرة واحدة طوال مدة إقامتهم.

ونظراً لاشتمال المنتجع على العديد من المطاعم، ونادي للأطفال، وملاعب تنس، وشعاب مرجانية يمكنك استكشافها أثناء الغوص، ومركز للنفخ في الزجاج، ستكون مشغولاً بالقيام بمختلف الأشياء، ولن تحتاج إلى الذهاب إلى أي مكان آخر.

وليست هذه المميزات كل شيء، إذ يحتضن المنتجع أيضاً "Cinema Paradiso"، وهو أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق في المحيط الهندي.