دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه الشيف نصرت غوكشيه، وهو أحد نجوم موقع "إنستغرام"، الانتقادات بعد أن أمر مجلس الترخيص في مدينة بوسطن الأمريكية بإغلاق أحدث مطعم قام بافتتاحه لفشله في تلبية معايير السلامة العامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكره متحدث باسم المدينة لشبكة CNN.

ويُعد مطعم "Nusr-Et Boston" جزءاً من سلسلة مطاعم لحوم تخضع لرئاسة الشيف التركي الشهير، نصرت غوكشيه.

وأصبح غوكشيه، الذي يُعرف باسم "حبيب الملح" (Salt Bae)، مشهوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الطابع الدرامي الذي أضافه عند قطع شرائح اللحم، ورشها بالملح.

وشملت الانتهاكات المُدرجة على موقع المدينة عبر الإنترنت عدم ارتداء الزبائن والموظفين الكمامات، إلى جانب إغلاق مخارج الحريق.

وأظهر مقطع فيديو نشره غوكشيه على موقع "إنستغرام" الأسبوع الماضي أشخاصاً يصطفون على مقربة من بعضهم البعض خارج المطعم، وارتدى معظمهم الكمامات، بينما لم يلتزم آخرون بذلك بينما كانت الجماهير تهتف للشيف.

ورداً على هذه الانتهاكات، أصدرت المدينة أمراً بإيقاف عمليات المطعم على الفور، وتعليق ترخيص المشروبات الكحولية الخاص به لأجل غير مسمى.

وصرح متحدث باسم المدينة لشبكة CNN عن عقد موعد جلسة استماع طارئة في 29 سبتمبر/أيلول.

ولم تستجب سلسلة المطاعم لطلبات CNN للتعليق على الفور.