ببغاوات سليطة اللسان تشتم الزوار في حديقة الحياة البرية في بريطانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما بدأت خمسة من الببغاوات في توجيه الشتائم لزوار حديقة بريطانية للحياة البرية، كان لا بد من إبعادها عن المناطق العامة على الفور.

وفُرقت مجموعة من الببغاوات سليطة اللسان بعد أن وجّهت عدداً من الشتائم المختلفة للزوار والموظفين، بعد أيامٍ فقط من التبرع بها إلى حديقة لينكولنشاير للحياة البرية في شرقي إنجلترا.

إلسي، من مجموعة الببغاوات سليطة اللسان Credit: Lincolnshire Wildlife Park

وقال الرئيس التنفيذي للحديقة، ستيف نيكولز، لـ CNN، يوم الثلاثاء، إن الوضع كان خارجاً عن السيطرة، إذ كانت مجموعة الببغاوات بأكملها توجّه الشتائم، مضيفاً "كنا نشعر بالقلق قليلاً بشأن الأطفال".

وأشار نيكولز إلى أنه لم يسلم من لسان مجموعة الببغاوات التي نعتته بالـ"سمين" في كل مرة يمر من أمامها.

وسُلمت الببغاوات، من نوع الببغاء الرمادي الأفريقي، وأسماءها إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، إلى الحديقة من خمسة مالكين مختلفين خلال الأسبوع ذاته، وتقاسم الخمسة منشأة الحجر الصحي معاً قبل عرضها أمام زوار الحديقة.

ولكن سرعان ما لاحظ الموظفون أن الطيور تشترك في ميلها إلى الطيران بعيداً عن المنصة التي يفترض أن تقف عليها.

وأوضح نيكولز أن الببغاوات بدأت حرفياً، في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية، في شتم بعضها.

وأوضح أن عبارة "F ** k off" كانت الأكثر شيوعاً بين الشتائم، فمن السهل تعلمها بالنسبة لها".

ولفت نيكولز إلى أن غالبية الزواراستمتعوا بموهبتها، ولكن القلق كان على الزوار الأصغر سناً، ما أجبر الموظفون على تقسيم الطيور وإخراجها مؤقتاً من المناطق العامة في الحديقة.

ويأمل الموظفون أن تصبح لغة الطيور أكثر ملاءمة للعائلات بعد أن تم فصلها عن بعضها البعض.

ويعد نوع الببغاء الرمادي الأفريقي من بين أكثر أنواع الببغاءات شعبية.

ووفقاً لجمعية مصنعي أغذية الحيوانات الأليفة، تم الاحتفاظ بحوالي 1.1 مليون طائر كحيوانات أليفة في المملكة المتحدة في عام 2019.