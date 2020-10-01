دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بإطلالات لا متناهية على البحر الأحمر وجباله الخلابة، يوفر منتجع الجونة في مصر تجربة استثنائية لممارسة رياضة الغولف بين مناظر الجبال الرائعة والمياه الزرقاء النقية.

ملعب نادي غولف الجونة Credit: El Gouna Golf Club

وتعد رياضة الغولف في مصر واحدة من الرياضات التقليدية التي يعود تاريخها إلى نحو 100 عام، وفقاً لموقع هيئة تنشيط السياحة في مصر.

وتتمتع منطقة البحر الأحمر ببيئةٍ طبيعية فريدة، حيث البحيرات ذات المياه الصافية عند ملعب الغولف بالجونة.

يتناسب ملعب غولف الجونة مع لاعبي الغولف من جميع المستويات، من المبتدئين الذين يتطلعون إلى تجربة اللعبة لأول مرة إلى المحترفين الذين يشاركون في البطولات الدولية. Credit: El Gouna Golf Club

ويقول المدير العام لمدينة الجونة السياحية، رؤوف توفيق، لموقع CNN بالعربية، إن "ملعب الجونة للغولف يتميز بإطلالات خلابة على جبال البحر الأحمر، كما يتميز بطقس معتدل وشمس ساطعة على مدار العام، حيث يستطيع اللاعب أن يستمتع بمناظر البحر، والبحيرات الصناعية، والعشب الأخضر المميز بالإضافة إلى المناطق الصحراوية، والتي تضفي مزيجاً رائعاً من الألوان.

وتقع مدينة الجونة على بعد 25 كيلومتراً شمال مدينة الغردقة، وتعد من أشهر وأكبر المنتجعات السياحية في مصر.

يمتاز ملعب نادي غولف الجونة بوجود منطقة التدريب المطلة على المياه مباشرة مما يجعل تجربة التدريب أكثر متعة Credit: El Gouna Golf Club

ويشكل ملعب الجونة للغولف، المصمم من قبل جين بيتس وفريد كوبلز، تحدياً لإظهار مهارة اللاعبين المبتدئين والمحترفين على حد سواء، إذ يتناسب مع لاعبي الغولف من جميع المستويات، من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تجربة اللعبة لأول مرة إلى الأشخاص الذين يشاركون في البطولات الدولية، حسبما ذكره المدير العام لمدينة الجونة.

وأوضح توفيق أن ملعب نادي غولف الجونة يتميز بوجود 6 نقاط مختلفة للرجال والسيدات، كما أنه يضم الكثير من التحديات والصعوبات التي تضع في الاعتبار جميع المستويات المختلفة للاعبي الغولف، فيوجد حوالي 65 بنكراً، أي الحاجز الرملي المنخفض وهو غالباً ما يكون قريباً من مكان الحفرة، الموضوع بعناية، بالإضافه إلى المناطق الصحراوية، والبحيرات الصناعية التي تحيط بالملعب.

يضم ملعب نادي غولف الجونة الكثير من التحديات والصعوبات التي تجعل الملعب مناسب لجميع المستويات Credit: El Gouna Golf Club

ويمكن للاعبي الغولف الإحماء والتدرب في منطقة التدريب الفريدة والوحيدة في المدينة، التي تقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام على طول البحيرة المطلة على العديد من الفنادق الفاخرة في المنتجع.

يتميز ملعب نادي غولف الجونه بالمناظر الخلابة والشمس الساطعة والطقس المعتدل طوال العام Credit: El Gouna Golf Club

وتتجه الحفرة الرابعة من بار 5 مباشرة إلى الرياح السائدة، وتتطلب على الأقل ضربتين جيدتين لإدخال الكرة في الحفرة. ونظراً لأنه يجب على اللاعبين التصويب في مهب الريح، فإن هناك فرصة لإرسال الكرة إلى الصحراء، مما يجعلها حفرة صعبة تمثل تحدياً فريداً لقدرة اللاعبين.