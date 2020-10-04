خليج فيورد في طابا..قبلة هواة الغوص على أرض مصر

نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتضن مدينة طابا بين جنباتها خليج طبيعي بمناظر خلابة، يصفه البعض بـ"معجزة"، إذ يتميز بمعالم ساحرة تبعث على الهدوء والسكينة.

خليج فيورد في طابا Credit: FARES HERZ

ويقع خليج "فيورد" بمدينة طابا في محافظة جنوب سيناء في مصر، وهو عبارة عن بقعة غطس مذهلة يحتضنها خليج طبيعي من الشعاب المرجانية وأنواع من الأسماك، تؤهله ليكون قبلة هواة الغوص من كافة أنحاء العالم، وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية على موقع "فيسبوك".

خليج فيورد في طابا Credit: FARES HERZ

ويمتاز خليج "فيورد"، الذي يعرف كذلك باسم "فيورد باي"، بمياهه التي تمتزج بين اللونين الأزرق والأخضر المقارب للون "اللؤلؤ البحري"، بحسب ما ذكر على صفحة الوزارة.

وثقت عدسة المصور منطقة خليج فيورد عدة مرات، والتي تتمتع بخصائص جمالية وزوايا عديدة للتصوير فيها Credit: FARES HERZ

وفي أعماق "فيورد باي"، يجد الغواصون فتحةً ضخمة يصل عمقها إلى 24 متراً، بعد اجتياز تجمع ضخم لشعاب يصل عمقها إلى 12 متراً، وبمجرد دخول تلك الفتحة، تظهر مناظر مذهلة للحياة البحرية، ومن بينها الأسماك الزجاجية والأسماك الفضية، بحسب ما ذكر على صفحة الوزارة.

ويعد خليج "فيورد باي" واحداً من أهم المناطق السياحية على طريق طابا، ويربط بين حدود أربعة دول في موقع جغرافي متميز، ويُعرف أيضاً باسم "المضيق البحري".

يمتاز خليج "فيورد"، الذي يعرف كذلك باسم "فيورد باي"، بمياهه التي تتحول من لون زرقة السماء إلى الأخضر الذي يشبه لون "اللؤلؤ البحري" Credit: FARES HERZ

ويقول المصري فارس حرز، لموقع CNN بالعربية، إن رحلته لمنطقه خليج فيورد في طابا كانت من أجل "الاستمتاع بجماله النادر ومشاهد الجبال والمياه الفيزوزية الفريدة في المنطقة والتي تبعث على الشعور شعور بالراحة النفسية".

وقد وثقت عدسة المصور منطقة خليج فيورد عدة مرات، والتي تتمتع بخصائص جمالية وزوايا عديدة للتصوير فيها.

يحتضن خليج فيورد الطبيعي بقعة غوص مذهلة من الشعاب المرجانية وأنواع الأسماك المختلفة، والتي تؤهله ليكون قبلة هواة الغوص من كافة أنحاء العالم Credit: FARES HERZ

وتمكن حرز من التقاط الصور خلال أوقات مختلفة من النهار، مشيراً إلى سحر مشهد الغروب هناك.

ويرى المصور أن منطقة "فيورد باي" تعد من المناطق الخلابة في جنوب سيناء، موضحاً أنها عبارة عن بقعة غطس فريدة تتوسط خليج طبيعي من الشعب المرجانية، كما أنها تعد من أفضل أماكن الغوص في طابا.

ومن وجهة نظر حرز، فإن خليج فيورد يعد موقعاً غنياً للتصوير، حيث الجمال الرباني للجبال وألوان مياهه الخلابة، واصفاً المشهد بـ"العجيب والخلاب"، على حد تعبيره.