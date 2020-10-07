دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشف العلماء بقايا ديناصور شبيه بالببغاوات وبلا أسنان تمكن من الازدهار منذ نحو 69 مليون عام بفضل قدرة هذا النوع الاستثنائية على التكيف.

وفي صحراء غوبي في منغوليا، وجد باحثون من جامعة "إدنبرة" هياكل عظام متعددة لديناصور آكل للحوم والنباتات ذي ريش يُدعى "Oksoko avarsan"، وفقاً لبيان نُشر الثلاثاء.

ونمت هذه الديناصورات ليصل طولها إلى مترين.

ديناصور "Oksoko avarsan" الذي يشبه الببغاء. Credit: Michael W. Skrepnic

وكان لدى هذا الديناصور منقار كبير بلا أسنان، مثل الببغاوات الحديثة، كما بلغ عدد أصابعه في كل ساعد إصبعين فقط، وذلك أقل بإصبع واحد مقارنةً بأقربائه.

وهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها العلماء دليلاً على فقدان الأصابع بين ديناصورات "أوفيرابتور"، وهي عائلة من الديناصورات ثلاثية الأصابع.

ووفقاً للبيان، يقترح التطور للتمتع بعدد أصابع أقل إلى أنه يمكنهم أيضاً "تغيير نظامهم الغذائي، وأنماط حياتهم، كما أنه مكنهم من التنويع والتكاثر".

وقال عالم الحفريات، وباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة "إدنبره" الذي قاد الدراسة، جريجوري فونستون، إنه تم العثور على هياكل عظمية يافعة و"مكتملة جداً" وهي تستريح معاً، ما يدل أن ديناصورات "Oksoko avarsan" اليافعة تجولت في مجموعات.

وأكد فونستون في بيان: "الأهم من ذلك، دفعنا يده ذات الإصبعين إلى النظر في الطريقة التي تغيرت بها اليد والطرف الأمامي خلال تطور الأوفيرابتور، وهم أمر لم يتم دراسته من قبل".

وأضاف فونستون: "كشف هذا عن بعض الاتجاهات غير المتوقعة التي تُعد جزءاً أساسياً في لغز سبب تنوع الأوفيرابتور قبل الانقراض الذي قتل الديناصورات".

ووجد الفريق أن أذرع وأيدي ديناصورات الأوفيرابتور تطورت بسرعة عندما هاجرت إلى مناطق جديدة موجودة فيما تُعرف اليوم بأمريكا الشمالية، وصحراء غوبي.

ونُشرت الدراسة الثلاثاء في مجلة "Royal Society Open Science".