الآبار المدرجة في الهند.. اكتشف هذه العجائب المعمارية القديمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز الهند بمشهد العمار المائية المذهل، المتمثل في آبارها المدرجة، والتي يمكن العثور عليها في مدن وقرى الولايات الشمالية والوسطى في البلاد.

وكانت هذه المواقع التاريخية تستخدم في السابق لتخزين المياه، لا سيما في ولايتي غوجارات وراجستان القاحلتين، حيث يبلغ عدد سكانها بالآلاف.

عادةً ما تكون هناك مجموعة من الدرجات المؤدية إلى بركة المياه في القاع.

ولكن الآبار المدرجة كانت تمثل أكثر من مجرد مكان لتخزين للمياه، إذ كانت بمثابة أماكن للتجمعات.

ورغم أن "كوفيد-19" فرض تأثيره على السياحة الدولية، لا تزال العديد من هذه الآبار المدرجة بحالة جيدة وتنتظر من يكتشفها عندما تفتح الهند أبوابها للعالم من جديد.

ويمكن للزوار العثور على الآبار المدرجة، التي تختلف في أحجامها وأشكالها، في كل من المدن الكبيرة والقرى البعيدة.

وفيما يلي بعض من أروع الأمثلة على عمارة الآبار المدرجة الهندية.

تشاند باوري

بئر "تشاند باوري" المدرج Credit: Pavlo Fedykovych

يعد بئر "تشاند باوري" المدرج أحد أكثر الهياكل المعمارية إثارةً للإعجاب في الهند.

ويقع "تشاند باوري" في قرية أبهانيري، على بعد حوالي 60 كيلومترا من جايبور، في ولاية راجاستان، ويعود تاريخ تشييده إلى أكثر من 1000 عام.

ويمر الزوار عبر مدخل بسيط، في تناقض صارخ مع المشهد المذهل الذي ينتظرهم في الداخل. ويتكون هذا البئر المدرج من 3500 درجة تغطي 13 طابقاً ينحدر من ارتفاع 30 متراً، في مشهد عجيب يذهل عقول الزوار.

ويمتاز هذا البئر المدرج بغموضه، إذ يمكن مشاهدة مياه خضراء اللون في القاع، وهناك معبد منحوت في وسطه.

وقد خلّد المخرج البريطاني الأمريكي، كريستوفر نولان، هذا البئر المدرج في فيلمه "Batman: the Dark Knight Rises"، حيث يظهر في المشهد الذي يهرب فيه بروس واين، فارس الظلام، من سجنه تحت الأرض.

اداجالا

بئر اداجالا المدرج Credit: Gujarat Tourism

يعد بئر "اداجالا" المدرج بمثابة مزيج رائع من العمارة الإسلامية والهندوسية، ويقع في قرية صغيرة تحمل الاسم ذاته بالقرب من "أحمد آباد" في ولاية غوجارات الهندية.

ويعد بئر "اداجالا" المدرج من بين أرقى الأمثلة على الآبار المدرجة في الهند، ويتكون من خمسة طوابق ومتاهة من الغرف، والممرات، والقاعات المنحوتة بشكل معقد.

بئر اداجالا المدرج Credit: Gujarat Tourism

كما يُعتقد أنه نصب تذكاري للحب الأبدي، إذ، بحسب الأسطورة المحلية، قامت الملكة روداديفي بتشيده في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي كنصب تذكاري لزوجها الذي قتل على يد الغزاة المسلمون.

ويُعتقد أن الملكة روداديفي طلبت من الملك المسلم، محمد بغده، أن يكمل بناء البئر المدرج، وبمجرد اكتماله قفزت إلى البئر، لتنهي حياتها وتجتمع بزوجها.

وبصرف النظر عن قصة الحب المأساوية، يعد بئر اداجالا المدرج قطعة رائعة من العمارة في العصور الوسطى وواحدة من أكثر مناطق الجذب إثارة للاهتمام في ولاية غوجارات.

دادا هرير

بئر دادا هرير المدرج Credit: Gujarat Tourism

يقع بئر دادا هرير في ضواحي أحمد آباد، ويعد بمثابة وجهة يحلم بها المصورون.

يقف بئر دادا هرير المدرج في تقاطع صارخ مع محيطه غير الملحوظ ، ويضم ممرات ذات أعمدة تحت الأرض وأعمال نحت رائعة ومنحوتات ساحرة بنيت في القرن الخامس عشر.

بانا مينا كا كوند

بئر "بانا مينا كا كوند" المدرج Credit: PRAKASH SINGH/AFP/AFP via Getty Images

يعد بئر "بانا مينا كا كوند" المدرج، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، في قرية "Amer" بمثابة صرح مائي مثالي للتصوير في منطقة قديمة تزخر بالمعابد.

وهناك فرصة قوية بأن تكون الشخص الوحيد الذي يتمتع بجماله الهندسي المثالي، مما يتيح فرصاً لا حصر لها لالتقاط الصور.

راني كي فاف

بئر "راني كي فاف" المدرج Credit: Gujarat Tourism

يقع بئر "راني كي فاف" المدرج، "البئر المدرج الخاص بالملكة"، خارج مدينة باتان في ولاية غوجارات.

ويعد بئر "راني كي فاف" المدرج بمثابة عالم كامل تحت الأرض، إذ يتألف من منحوتات بارعة ومتقنة، وممرات لا نهاية لها، كما أنه يعد مثابة شاهد على قرون من التاريخ.

وشُيّد راني كي فاف، الذي أدرج ، كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، في القرن الحادي عشر من قبل الملكة أودايماتي من سلالة تشالوكيا الحاكمة كنصب تذكاري لزوجها المتوفى.

وعلى مدى قرون تُركت هذه الأعجوبة المعمارية مدفونةً نتيجة فيضانٍ هائل.

اغراسين كي باولي

بئر "اغراسين كي باولي" المدرج Credit: Pavlo Fedykovych

يقع بئر "اغراسين كي باولي" المدرج في قلب نيودلهي، ويتميز هذا البئر المدرج المذهل بـ 108 درجات عريضة والتي تنحدر إلى ظلمة خزان المياه الذي أصبح فارغاً الآن.

ويعتقد بعض السكان المحليين أنه مسكون، إلا أن الغموض حوله يزداد بسبب عدم وجود سجلات توثق هوية من كلّف بتشييده وفي أي عام.

إلا أن هناك من يعتقد أن بناء هذا الصرح يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر تقريباً من قبل سلالة آل تغلق.

وتضيف مستعمرة الخفافيش التي تقطن البئر المدرج إلى الأجواء المخيفة.

بئر "Toorji Ka Jhalra Bavdi" المدرج

بئر "Toorji Ka Jhalra Bavdi" المدرج Credit: Handout/Getty Images AsiaPac/Red Bull via Getty Images

وسط مدينة جودبور الزرقاء الجميلة مباشرةً، على خطى حصنها الشهير، توجد قطعة معمارية ملحمية أخرى.

ويعد بئر "Toorji Ka Jhalra Bavdi" المدرج أحد أروع الهياكل المائية في الهند.

وبتكليف من جودبور ماهاراني، وهو منصب يعادل الملكة، جولاب راي، في القرن الثامن عشر، شيد البئر المدرج كجزء من تقليد محلي وهو إشراف النساء على بناء الآبار المدرجة.

ويتميز "Toorji Ka Jhalra" بدرجاته الهرمية المتعددة وعناصره المزخرفة الأنيقة، والتي تجسد أبرز أشكال الهندسة المعمارية الراجبوتية.