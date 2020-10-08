دب ضخم ينتزع لقب الأكثر بدانة في ألاسكا.. كم وزنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد التهام سمك السلمون طوال فصلي الصيف والخريف، استطاع أحد الدببة البنية في ألاسكا انتزاع لقب الأكثر بدانة بينهم.

وفي حديقة ومحمية كاتماي الوطنية، حصل دب ضخم، يطلق عليه اسم "الدب 747"، على المركز الأول في مسابقة أسبوع "الدب السمين" لهذا العام، وهو بمثابة احتفال وتكريم سنوي للدببة الأضخم في المنتزه أثناء تسمينها قبل دخولها السبات الشتوي.

ويزن "الدب 747" أكثر من 1400 رطل، أي 636 كيلوغراما منذ سبتمبر/ أيلول العام الماضي 2019، ويبدو أنه محتفظ بحجمه الضخم على الأقل هذا العام، وفقاً لموقع محمية كاتماي الوطنية.

وحصل "الدب 747" على 47,055 صوتاً من قبل المشاركين في التصويت عبر الإنترنت، ليتوج بطل مسابقة أسبوع "الدب السمين" لعام 2020.

وتم تحديد الدب البطل لأول مرة من قبل مسؤولي المنتزه في عام 2004، إلا أنه لم يسبق له الوصول إلى نهائيات المسابقة منذ إنشاءها قبل 6 أعوام.

واستطاع "الدب 747" التفوق على نفسه هذا العام، وفقاً للمتنزه، إذ كان من الممكن أن يكون مستعداً للسبات في وقت مبكر من شهر يوليو/ تموز بالطريقة التي تتدلى بها معدته، ولكنه استمر في تناول الطعام، متغلباً بصعوبة على وصيفه السمين، الدب المدعو "Chunk".

Match 11: Lardaceous Leviathan Levels Chunky Challenger The votes are in! You’ve crowned the Earl of Avoirdupois, bear 747, the 2020 Fat Bear Week Champion. No longer the runner-up, 747 fulfills the fate of the fat and fabulous as he heads off to hibernation. #FatBearWeek https://t.co/NpyguJiZb4

وكلما كان الدب بديناً، كلما أصبح أكثر صحة عندما يخرج من السبات الشتوي.

وتتكاثر الدببة في الحديقة الوطنية قبل أن تدخل السبات الشتوي، حيث يتعين عليها العيش من مخازن الدهون أثناء انتظارها لنهاية الطقس البارد في أوكارها.

وتزدهر الدببة السمينة في منتزه كاتماي الوطني، وتحديداً على نهر بروكس، الذي يعد أكبر "مسارات" أسماك السلمون وأكثرها صحة، وذلك عندما تهاجر أسماك السلمون إلى أعلى النهر وتضع بيضها على مجاري الأنهار، وفقاً للحديقة الوطنية.

وفي خليج بريستول في ألاسكا، حيث يقع جزء من المنتزه، يفوق عدد الدببة البنية عدد السكان المحليين.

ومن أجل الاحتفال بفوزه، من المحتمل أن يفعل الدب 747 أفضل ما يجيده، أي تناول سمك السلمون استعداداً للدخول في السبات الشتوي.

وقال المنتزه في بيان إنه عندما سئل الدب 747 عما ينوي فعله الآن بعد فوزه باللقب، كان رده الوحيد هو الذهاب لصيد السمك بالقرب من شلال بروكس، أحد مواقع الصيد المفضلة لديه.