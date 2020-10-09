داخل أول مدينة ملاهي "بوليوودية" في العالم.. تفتتح في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل بدأت تسأم من العمل في منزلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد؟ ربما يمكنك العثور على مكان أكثر إثارة للعمل عن بعد، حيث تتيح لك مدينة "Yomiuri Land" للملاهي، في ضواحي طوكيو الغربية، هذه الفرصة!

وبدءاً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول، تقدم مدينة الملاهي تذاكر يومية بسعر يصل إلى 18 دولاراً للشخص الواحد. وبالتالي، يمكنك الجلوس في "كشك العمل"، وهو موجود بجانب المسبح ومزود بطاولات، وكراسي، وخدمة الإنترنت.

إذا لم يجعلك ذلك أن تشعر بالإثارة الكافية، فيمكنك العمل لمدة ساعة واحدة داخل لعبة دولاب الهواء، وهي مزودة بخدمة الإنترنت.

وبمجرد انتهاء عملك، تستطيع التحقق من جميع عوامل الجذب الأخرى داخل المنتزه، مثل المنزل المسكون، وقطار الأفعوانية.

لكن، هناك أمر واحد يجب أن تأخذه في عين الاعتبار، حيث منعت المنتزهات الترفيهية صراخ الزوار عند ركوبهم القطارات الأفعوانية أو المخيفة، كجزء من الإجراءات الاحترازية، وسط تفشي فيروس كورونا.

ويطلب من الضيوف ارتداء كماماتهم و"الصراخ في قلوبهم" بدلاً من ذلك.

تسببت جائحة كوفيد-19 في جعل العديد من الوجهات، خاصة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياح، بابتكار طرق أخرى لجذب الزوار.

وعلى سبيل المثال، تسمح العديد من جزر الكاريبي، منها انتيغا وباربودا وأروبا، للمسافرين بالدخول بتأشيرات ممتدة إذا كانوا يعملون عن بعد.

ليس ذلك فحسب، وإنما تقدم أحد المنتجعات في جزر المالديف للعاملين عن بعد، باقة تشمل مساعد شخصي، وخدمات غسيل مجانية، ومشروبات وأطعمة غير محدودة، لمدة أسبوع واحد، وبمبلغ يصل إلى 23,250 دولاراً.