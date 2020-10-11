نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

لحظة وصول أول مجموعة سياحية الى قبرص بعد 3 أشهر من الإغلاق

ستفتح أبوابها أمام السياح الثلاثاء..ما هي القواعد الجديدة للسفر إلى قبرص؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت قبرص الشمالية (شمال قبرص) افتتاح جزء من منتجع "فاروشا" المطل على البحر، والذي تم التخلي عنه منذ غزو تركيا لهذه الجزيرة المتوسطية قبل عقود.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن كون المنطقة مفتوحة أمام الجمهور، كما أنها نشرت صوراً للزوار في المنطقة عبر "تويتر".

وأثارت هذه الخطوة انتقادات دولية.

أعاد شمال قبرص افتتاح جزء من منتجع "فاروشا" المطل على البحر لأول مرة منذ عقود. Credit: Birol Bebek/AFP/getty images

وقُسمت قبرص إلى جزئين في عام 1974 عندما قوبل انقلاب مدعوم من قبل الحكومة اليونانية بغزو عسكري تركي قسّم البلاد إلى شمال قبرص التركية، والجنوب قبرص اليوناني.

ولأعوام، كان منتجع "فاروشا"، الذي تمتع بشعبية كبيرة في الماضي، بمثابة منطقة محرمة بين الشمال والجنوب.

كانت المنطقة مغلقة لعقود إلى أن قررت سلطات "TRNC" إعادة فتح المنطقة. Credit: Nedim Enginsoy/AP

وظل الدخول إلى المنطقة، التي كانت تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، محظوراً أمام الجمهور.

وفي أغسطس/آب، لمحت السلطات إلى خطط لفتح المدينة التي كانت تضم أكثر من 12 ألف غرفة فندقية، وكان يسكنها 25 ألف قاطن.

أثارت هذه الخطوة انتقادات دولية. Credit: Nedim Enginsoy/AP

وفي الثلاثاء، قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية "TRNC" التي أعلنت عن نفسها، إرسين تتار: "نحن نبدأ العملية لجعل الأشخاص يستخدمون المناطق العامة على أرضنا.. وستعود مرعش، والتي كانت مثل مدينة أشباح، إلى الحياة الآن".

مجموعة من الأشخاص وهم يلتقطون الصور على الشاطئ الذي يحتضن بنايات مهجورة. Credit: Nedim Enginsoy/AP

وعند الإشارة إلى المنطقة باسمها التركي، قال تتار: "سنبدأ في استخدام شاطئ مرعش صباح الخميس معاً مع شعبنا".

وأيّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة تتار، فقال الثلاثاء: "إن السلطات القبرصية التركية هي التي لها الحق في الحديث هنا. ولذلك، في ضوء هذه الحقيقة، فإننا نؤيد بشكل كامل قرارك لافتتاح شاطئ مرعش الجميل ليستخدمه شعبك، وفقاً لخريطة الطريق الخاصة بك".

ولكن، أثارت هذه الخطوة غضب السلطات الدولية.

وقالت حكومة جمهورية قبرص الثلاثاء إنها ستحتج على "الفعل الاستفزازي وغير القانوني" أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي باعتباره "عملاً ينتهك القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن قرار تركيا لتمديد الدخول إلى فاروشا يُعد "انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وفي خطابه أثناء حفل توزيع جوائز في سالونيك، قال ميتسوتاكيس: "ستدعم اليونان جميع الجهود ذات الصلة لجمهورية قبرص".

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي "قلق للغاية" عن هذه الإعلانات، كما أنه حذر من أن التطورات "ستسبب توترات أكبر، وقد تُعقّد جهود استئناف محادثات تسوية قبرص".