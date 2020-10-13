دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثناء مراقبته للحياة البحرية في العام الماضي بإحدى شواطئ أستراليا، تمكن المصور جيم بيكوت من توثيق صورة ساحرة اختفت بعد ثوان فقط من التقاطه لها عبر كاميرته.

وفي سبتمبر/أيلول في عام 2019، التقط صورة فريدة تُدعى "Love Heart of Nature" عندما كان عند شاطئ "نورث أفوكا" في نيو ساوث ويلز، والتي فازت هذا العام في مسابقة التصوير بواسطة "الدرون".

بقيت لثوان قليلة فقط

الصورة التي التقطها المصور جيم بيكوت في أستراليا. تصوير: Jim Picôt

وتُظهر الصورة الساحرة مجموعة من أسماك السلمون التي اتخذت شكل قلب أثناء إفساحها الطريق لسمكة قرش كانت تسبح بينها في الماء.

وأثناء حديثه عن الصورة، قال بيكوت في مقابلة موقع CNN بالعربية: "شعرت بالحماس الشديد، إذ أنني لم أرى الأسماك وهي تشكل هذا الشكل من قبل".

2020 Drone Awards Winners Announced!! Congrats to Photo of the Year honoree, Jim Picôt of Australia with "Love Heart of Nature!" Congrats to all of our talented participants. See all winning images and artist bios at the contest gallery page here: https://t.co/j5AgbPzHKM https://t.co/lf2AUEY8hs

والتقط المصور هذا المشهد أثناء مراقبته لأسماك القرش وأسماك أخرى، إذ أنها توجد عادةً من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول تقريباً، حسب ما قاله.

ولم يدم هذا المشهد الغريب لفترة طويلة، إذ بقي شكل القلب الذي شكلته الأسماك لعدة ثوان فقط، حسب ما ذكره.

ويُعد المشهد الذي تكشّف أمامه ذلك اليوم واحدة من اللحظات التي لا تُنسى بالنسبة إليه كمصور.

وكانت هذه الصورة هي المفضلة من بين مختلف الصور التي شاركت في مسابقة التصوير بواسطة الدرون لعام 2020 "The Drone Photography Awards".

واختارت جوائز سيينا الدولية، التي تنظم المسابقة، هذه الصورة لتفوز بجائزة صورة العام.

ومع أنه بدأ في التقاط الصور بشكل احترافي منذ عام 2000، إلا أن رحلة بيكوت في التصوير الفوتوغرافي بدأت منذ أكثر من 30 عاماً، وفقاً لما قاله.

وأكد المصور أنه يحب الطبيعة، ويظهر ذلك في أعماله العديدة التي توثق اللوحات الساحرة التي تكونها الأمواج، وغيرها من المشاهد.