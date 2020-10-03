أصبحت فقاعة السفر بين أستراليا ونيوزيلندا هنا ولكن.. ما شرطها؟

ثارت بها البراكين منذ 250 ألف عام.. جولة حول بعض براكين نيوزيلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستنشئ أستراليا ممر سفر مع نيوزيلندا للسماح بالسياحة التي لا تتطلب الخضوع للحجر الصحي. ومن المحتمل أن تبدأ الرحلات الجوية في غضون أسابيع، ولكن، ما الشرط الذي تتضمن عليه هذه الصفقة؟

وفي البداية، سيكون السفر الخالي من الحجر الصحي في اتجاه واحد فقط، أي من نيوزيلندا إلى أستراليا، وستتضمن الصفقة عدداً محدوداً من الوجهات، وفقاً لنائب رئيس الوزراء الأسترالي، مايكل ماكورماك.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي في كانبيرا الجمعة، قال ماكورماك إنه يمكن إدراج الولايات والمناطق التي تتبع قيود السفر التي وافقت عليها دول الكومنولث في الترتيبات الجديدة.

وفي الوقت الحالي، ستشتمل فقاعة السفر على نيو ساوث ويلز، والإقليم الشمالي.

وسيتم تطبيق هذه الترتيبات الجمعة في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ماكورماك إنه سُسمح للنيوزيلنديين الذين لم يتواجدوا في بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في آخر 14 يوم بدخول أستراليا دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

وبظل القواعد الحالية، يجب أن يخضع أي شخص يسافر لأستراليا للحجر الصحي الإلزامي في الفندق لمدة 14 يوم على نفقته الخاصة.

وذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنه لا يزال يجب على النيوزيلنديين الذين قبلوا هذه الترتيبات الخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم، وقالت: "لن نفتح الحدود أمام السفر الخالي من الحجر الصحي مع أستراليا حتى يصبح من الآمن القيام بذلك لأن القيام بالأمر بوقت مبكر جداً يخاطر بفقدان كل الحريات التي نتمتع بها بالفعل في اقتصادنا".

وتتميز نيوزيلندا بواحدة من أدنى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، مع وجود 1،848 حالة مؤكدة فقط، بينما لا تزال أستراليا تعمل للسيطرة على تفشي المرض في ملبورن، والتي تُعد ثاني أكبر مدينة فيها.

واستمرت المناقشات حول فقاعة السفر المحتملة منذ مايو/أيار.

وقال ماكورماك إن وزارة الصحة الأسترالية قررت أن نيوزيلندا تشكل "خطراً منخفضاً" لانتقال "كوفيد-19" إلى أستراليا.

وذكر نائب رئيس الوزراء أن فقاعة السفر الجديدة هذه ستوفر مساحة لحوالي 325 مسافر في الأسبوع للخضوع للحجر الصحي في سيدني كي يتمكن المزيد من الأستراليين في الخارج من العودة إلى ديارهم.

ولأشهر، فرضت الحكومة الأسترالية قيوداً على أعداد المواطنين الذين يُسمح بهم بالسفر إلى البلاد من أجل تخفيف الضغط على نظام الحجر الصحي في الفنادق.

ولا يزال الآلاف عالقين في الخارج.

وفي الوقت الحالي، أُغلقت حدود نيوزيلندا أمام المسافرين الدوليين بظل قيود وُضعت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار ماكورماك إلى أن الأمر متروك لأرديرن لتقرر ما إذا كانت ستوفر استثناءات للأستراليين.