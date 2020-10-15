طائرة سنغافورية تتحول إلى مطعم وحجز جميع مقاعدها خلال 30 دقيقة فقط

نشر الخميس ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت جميع المقاعد لأحد المطاعم في مطار سنغافورة بعد 30 دقيقة من افتتاح أبوابه للحجوزات.

وتعد الخطوط الجوية السنغافورية المسؤولة عن المطعم الشهير "A380" في مطار شانغي، حيث يقدم لك تجربة تناول الطعام على متن طائرة "إيرباص A380"، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم.

وبسبب الطلب المتزايد عند فتح الحجوزات في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أعيد فتح قائمة الانتظار مع إضافة يومين آخرين، ما يسمح لمزيد من الزوار بالاستمتاع بتجربة طعام الغداء والعشاء.

وكان من المقرر افتتاح المطعم بداية في 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول فقط، لكن أضافت شركة الطيران أيضاً 31/ تشرين الأول أكتوبر و1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال لي ليك هسين، وهو نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية السنغافورية، ببيان صحفي: "نحن ممتنون للدعم القوي للغاية من عملائنا، ونتطلع إلى الترحيب بهم في مطعم A380 Changi".

وستستخدم شركة الطيران اثنتين من طائراتها الجامبو للتجربة. يمكن للعملاء اختيار فئة المقصورة وستتوافق القوائم الخاصة مع كل مستوى.

وتقدم مقاعد الدرجة الأولى وجبة من خمسة أطباق، بما في ذلك الجبنة والفواكه.

ووفقاً للبيان الصحفي الأولي، "سيحصل جميع رواد المطعم على خصومات من 'KrisShop'، وحقيبة هدايا محدودة الإصدار، وهدايا إضافية إذا كانوا يرتدون ملابس تراثية تقليدية".