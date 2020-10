View this post on Instagram

Who would ever think that the dry, rocky mountains in #Liwa would be a secret hiding place of a beautiful, serene oasis like this🔥? #Bat_village has a moderate temperatures year-round & a lot of aflaj in addition to the constantly flowing wadi, & hot sulfur springs that appear bluish, reflecting the beauty of the sky💙 📸: @riyadh_alhinai #BeautyHasAnAddress #ExperienceOman #OmanByYou من قد يظن أن الجبال في #لوى تخبئ هذه القطعة من الجمال🔥؟ تتميز #قرية_بات باعتدال درجات الحرارة في أغلب أوقات السنة ويوجد بها الكثير من الأفلاج بالإضافة إلى الوادي دائم الجريان ، وعيون المياه الكبريتية الساخنة التي تظهر بلون أبيض مزرق يعكس جمال السماء💙 📸: رياض الهنائي #عُمان #للجمال_عنوان #اكتشف_عُمان #عُمان_بعيونك