نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر سلطنة عمان بطبيعتها بالعديد من المواقع ذات المناظر الخلابة من الكهوف والوديان إلى الجبال التي تخبئ بين جنباتها "كنوزاً" تنتظر من يكتشفها، وفي قرية بات الجبلية، وجد مستكشف عماني ملاذاً في عين مياه مختبئة بين تكوينات صخرية، والتي تبدو أشبه بحمام سباحة من صنع الطبيعة.

وتقع قرية بات الجبلية بولاية ‎لوى بمحافظة شمال الباطنة، وتعد أحد أجمل الوجهات السياحية ‎في لوى، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة السياحة العمانية على "فيسبوك".

عين المياه بقرية بات في سلطنة عمان Credit: Riyadh alhinai

وتتميز قرية بات باعتدال درجات الحرارة في أغلب أوقات العام، ويوجد فيها الكثير من الأفلاج بالإضافة إلى مياه الوادي دائمة الجريان، وعيون المياه الكبريتية الساخنة التي تمتاز بمزيج من اللونين الأبيض والأزرق والذي يعكس زرقة السماء، بحسب الحساب الرسمي لموقع اكتشفوا عُمان على "انستغرام".

تتميز عيون مياه الكبريتية بلونها التركوازي الجميل Credit: Riyadh alhinai

ويوضح المغامر والرحال العماني، رياض الهنائي، لموقع CNN بالعربية، إن شغفه بالطبيعة يدفعه للتجول في سلطنة عُمان ومحاولة استكشاف مواقع جديدة لا يعرف الكثيرون عنها.

ويهدف الهنائي من خلال رحلاته الاستكشافية إلى الترويج لكنوز سلطنة عمان التي ما زالت مخبأة، مضيفاً أنها تعد بمثابة فرصة للابتعاد عن ضجيج الحياة والاستمتاع بجمالية هذه المواقع وتوثيقها لعرضها عبر حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لما ذكره.

ويصف الهنائي زيارته لموقع عين المياه بقرية بات قائلاً: "كان في قمة الجمال والروعة والهدوء"، مشيراً إلى لون المياه الملفت للانتباه والمريح للنظر.

أما عن طريقة الوصول إلى موقع هذه العين، يشير الهنائي إلى أنه يمكن الوصول إليه عن الطريق سيارة الدفع الرباعي، دون الحاجة للمشي، وبذلك يعد المواقع مناسباً لزيارة العائلات.

Credit: Riyadh alhinai

وبحسب الرحالة العماني، تتميز مياه العين بدفئها ولونها التركوازي الجميل، كما أنها تحتوي على كمية بسيطة من الكبريت، حيث لا صوت إلا صوت الطبيعة، مثل خرير المياه وزقزقة العصافير.

ويشير الهنائي إلى أنه من الممكن النزول إلى المياه للسباحة والمشي عبر مسار المياه للاستمتاع بمناظر المجرى المائي.

ويتوسط المجرى المائي تركوازي اللون الجبال والمزارع، مما يعطي "جمالية رائعة تفوق الخيال"، على حد تعبير الهنائي.

ويرى الهنائي أن التجربة الأكثر إثارة في هذا الموقع تتمثل في المشي على التربه الكبريتية، والتسلق في بعض المواقع، والجلوس تحت الشلالات المائية، والاستجمام مستلقياً فوق سطح المياه.

وبشكلٍ عام، ينصح الهنائي الراغبين في زيارة المواقع السياحية بعُمان بأن يحافظوا على نظافة المكان، ويلتزموا الهدوء احتراماً لسكان المنطقة، ويرتدوا سترة النجاة عند السباحة ، وأن لا يقفزوا في المياه إلا بعد التأكد من عمقها.