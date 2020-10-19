دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بتصميم مميز ونظام بيئي نابض بالحياة، ابتعد عن صخب المدينة وضجيجها، اكتشف جانباً آخراً تقدمه إمارة عجمان بدولة الإمارات في نادي "الزوراء" للغولف.

وافتتح ملعب الغولف، الذي استغرقت عملية بنائه عامين، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حيث صممته شركة "Nicklaus Design"، وهي تابعة للاعب الشهير، جاك نيكلوس.

Credit: Al Zorah Golf Club

وينصب تركيز التصميم على العناصر الطبيعية التي يتألف منها أرض الملعب، وهو يتألف من 18 حفرة، مثل المناظر الخلابة ووجود غابات المانغروف المجاورة، التي تمتد على مساحة مليون متر مربع.

وتضيف المشاهد المتنوعة من المساحات الرملية ووفرة الحياة البرية والواجهة البحرية إلى الإحساس بالجمال الغني والتنوع البيولوجي.

Credit: Al Zorah Golf Club

وتمثل المناطق الساحلية الشاسعة، ذات نظام المد والجزر المتغير باستمرار، تحدياً فريداً للاعبين، ما يغير شكل الدورة التدريبية على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بردة فعل الناس حول نادي "الزوراء" للغولف، يشعر الكثير من اللاعبين بالاسترخاء وسط هذا الجمال الطبيعي، لأنهم يبتعدون عن صخب الحياة في المدينة.

Credit: Al Zorah Golf Club

ويقول مدير عام نادي الزوراء للغولف، فيليب هندرسون، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "في كل مرة أتجول بها بالملعب، تغمرني مشاعر الإعجاب بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة الحياة البرية في بيئة طبيعية".

Credit: Al Zorah Golf Club

ويذكر أن مجلة الغولف "Middle East Golf Digest" قد صنفت نادي "الزوراء" على أنه ثامن أفضل ملعب غولف في الشرق الأوسط، خلال عام 2020.

واستضاف أيضاً العديد من الأحداث المهنية بما في ذلك "Mena Tour Grand Finale" في 2017، و"Mena Tour Troon Series"، في عام 2019.

واشترك نادي "الزوراء" للغولف مؤخراً مع منظمة "أودوبون إنترناشونال" من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق معايير الاستدامة البيئية.

Credit: Al Zorah Golf Club

واليوم، يعمل الفريق على البدء في بناء نادي دائم وخاص بملعب الغولف، حيث سيوفر إطلالات خلابة. وستشمل المرافق الإضافية حمامات سباحة، ومركزاً للياقة البدنية، وملاعب تنس، ومنصة لمراقبة الطيور. ومن المقرر الانتهاء من مركز "EZ" الصحي، وهو موجود داخل أراضي ملعب الغولف، بحلول نهاية العام.