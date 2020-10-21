مغلقة منذ أكثر من ألفي عام.. اكتشاف "عدداً هائلاً" من التوابيت في مصر

تابوت ذهبي مسروق يعود إلى مصر بعد 8 سنوات من تهريبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشف علماء آثار في مصر مخبأ آخر من التوابيت المغلقة في سقارة، ويأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على حوالي 60 تابوتاً تم اكتشافها مؤخراً من المقبرة القديمة.

ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل الكاملة بعد، إلا أن السلطات قالت في بيان إنه تم اكتشاف "عدد هائل" من التوابيت الخشبية.

ومن خلال موقع "إنستغرام"، قال وزير السياحة والآثار في البلاد، خالد العناني، إن الاكتشاف كشف عن "عشرات" من التوابيت، مضيفاً أنها "مُغلقة منذ القِدم".

ويُعتقد أن مجموعة التوابيت، والتي كانت موجودة في ثلاث آبار دفن اكتُشفت حديثاً، تعود إلى أكثر من 2500 عام.

اكتشفت السلطات المصرية عدداً كبيراً من التوابيت الخشبية مؤخراً في سقارة. Credit: Ministry of Tourism and Antiquities

وذكر بيان أنه تم العثور على تماثيل ملونة ومطلية بالذهب في المقابر أيضاً.

وقام العناني ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بزيارة الموقع برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، الإثنين.

صورة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار في البلاد، خالد العناني، في الموقع. Credit: Ministry of Tourism and Antiquities via AP

مقبرة شاسعة

ويُعد الاكتشاف الذي أُعلن عنه الإثنين الأحدث بين سلسلة من الاكتشافات في سقارة، وهي عبارة عن مقبرة تبعد حوالي 20 ميلاً (32 كيلومتراً تقريباً) جنوب القاهرة.

وكانت المقبرة الشاسعة تخدم العاصمة الملكية ممفيس في الماضي، ويحتضن الموقع أيضاً أقدم هرم في مصر.

يُعتقد أن مجموعة التوابيت تعود إلى أكثر من 2،500 عام. Credit: Ministry of Tourism and Antiquities

وفي سبتمبر/أيلول، اكتشف علماء آثار حوالي 30 تابوتاً مغلقاً في إحدى آبار الدفن الثلاث التي يتراوح عمقها بين 10 إلى 12 متراً.

وفي مؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الجاري، أشارت الوزارة إلى أن الاكتشاف رفع إجمالي التوابيت التي تم العثور عليها داخل المقابر إلى 59 تابوتاً.

وقال مسؤولون إنهم يعتقدون أن التوابيت تحتوي على كبار رجال الدولة، وكهنة من الأسرة السادسة والعشرين، والتي حكمت مصر من العام 664 قبل الميلاد إلى العام 525 قبل الميلاد.

وذكرت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن الاكتشاف في مؤتمر صحفي في الموقع خلال "الأسابيع القليلة المقبلة".

ورغم عدم تأكيد ما سيحدث للتوابيت المكتشفة حديثاً، إلا أنه من المقرر عرض بعض التوابيت التي عثر عليها في وقت سابق من هذا العام في المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريباً في الجيزة.

وعند افتتاحه، سيصبح الهيكل الذي تبلغ مساحته 5.2 مليون قدم مربع أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.