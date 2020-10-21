دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر موقع "لونلي بلانيت" النسخة الثانية من كتابه الشهير "Ultimate Travel List"، والذي يُصنف أفضل 500 تجربة سفر في العالم يجب عدم تفويتها.
وتُسلط القائمة الجديدة، والتي جمعها فريق خبراء من "لونلي بلانيت"، الضوء على وجهات يجب رؤيتها، وتجارب يجب القيام بها.
وبحث الفريق في كتيبات الموقع السابقة، كما أنه راجع التزام كل وجهة بالاستدامة.
وقال نائب رئيس التجارب في "لونلي بلانيت"، توم هول لـCNN: "من الواضح أن خيارات السفر محدودة في الوقت الحالي، ولكن، تهدف القائمة إلى الإلهام حتى عام 2021 وما بعده عندما يبدأ السفر بالتعافي".
وإليكم أفضل 10 وجهات في العالم وفقاً لـ"لونلي بلانيت":
10. حلبة "أنابورنا"، نيبال
يجب أن يكون هذا المسار ضمن خطط سفر المتسلقين، ومحبي السفر سيراً على الأقدام.
وعبر هذه الوجهة، ستمر عبر حقول الأرز، ومراعي حيوانات الياك، وممر جبلي ثلجي.
وتتواجد أجزاء من المسار على ارتفاعات عالية جداً، وهو أمر جذاب للباحثين عن الإثارة.
9. "سالار دي أويوني"، بوليفيا
وعند زيارة أكبر مسطح ملحي في العالم، ستشعر أنك تمشي فوق الغيوم.
وبعد هطول الأمطار، تُحول المياه البحيرة المالحة إلى مرآة تعكس السماء.
8. معابد "أنغكور"، كمبوديا
وتحتضن هذه الوجهة مجموعة من المعابد المتهالكة الجميلة التي تُحيط بها غابة.
ويُعد هذا الموقع المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو من أهم مناطق الجذب السياحي في كمبوديا.
7. شلالات "إجوازو"، الأرجنتين والبرازيل
ويُعد "ريو إجوازو" شلالاً مذهلاً يقع بين الأرجنتين، والبرازيل.
ومن المؤكد أن مشاهدة المياه وهي تتدفق من الحافة الرأسية هي تجربة لا تُصدق، ويعود ذلك جزئياً إلى حجمه الهائل، إذ يتكون "إجوازو" من 275 شلالاً.
6. بحيرة "بليد"، سلوفينيا
وتحتضن هذه البحيرة الجميلة كنيسة بيضاء تقع على جزيرة خضراء تُحيط بها مياه زرقاء، وخلفية تتكون من الجبال.
وفي السابق، كان الزوار يسافرون إلى الكنيسة للعبادة، ثم أصبحت لاحقاً مكاناً للاستجمام في القرن التاسع عشر.
5. منتزه "يلوستون" الوطني، الولايات المتحدة الأمريكية
يُعد زيارة هذا المنتزه، الذي يضم أكثر من 500 ينبوع ساخن، تجربة رائعة.
ويُعتبر المنتزه أيضاً موطناً للحياة البرية، مثل كبش الجبال الصخرية، والدببة، والذئاب.
4. دلتا "أوكافانغو"، بوتسوانا
ويُعد موقع دلتا "أوكافانغو" موطناً للحياة البرية، ويحتضن كل شيء من الأفيال المُهيبة، إلى الزواحف الرائعة.
والموقع هو واحد من أعظم وأكثر وجهات السفاري تميزاً في أفريقيا.
3. منتزه "أولورو - كاتا تجوتا" الوطني، أستراليا
ويُعتبر الحجر الرملي "أولورو" الرائع، من المعالم الأسترالية البارزة، وزيارته عبارة عن تجربة لا تُنسى.
وتُعد هذه الصخرة مقدسة بالنسبة للسكان الأصليين الذين يؤمنون أن أرواح أسلافهم تسكن فيها.
2. جزر غالاباغوس، الإكوادور
وتحتضن جزر غالابوس، التي تمثل حلم عشاق الطبيعة، بعض من أكثر الكائنات الملونة في العالم، بما في ذلك الإغوانا، والسلاحف القديمة، والفقمات.
وتُعد الصخور البركانية والمياه الزرقاء الفيروزية، والنظام البيئي المتنوع من بعض الأسباب التي جعلت هذه الوجهة تحتل المرتبة الثانية في قائمة "لونلي بلانيت".
1. البتراء، الأردن
كانت البتراء، التي كانت ذات يوم بمثابة "مدينة ضائعة"، منسية إلى حد كبير من قبل الأوروبيين لمدة ألف عام.
وتُعد المكان المثالي للمغامرين الذين يرغبون في زيارة وجهة لا مثيل لها.
وأصبحت هذه المدينة واحدة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.
ووصف هول الموقع بأنه "غامض، ومثير للذكريات".