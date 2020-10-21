نشر الأربعاء ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2020

الزوار يتوافدون للصعود لآخر مرة على صخرة أولورو في أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر موقع "لونلي بلانيت" النسخة الثانية من كتابه الشهير "Ultimate Travel List"، والذي يُصنف أفضل 500 تجربة سفر في العالم يجب عدم تفويتها.

وتُسلط القائمة الجديدة، والتي جمعها فريق خبراء من "لونلي بلانيت"، الضوء على وجهات يجب رؤيتها، وتجارب يجب القيام بها.

وبحث الفريق في كتيبات الموقع السابقة، كما أنه راجع التزام كل وجهة بالاستدامة.

وقال نائب رئيس التجارب في "لونلي بلانيت"، توم هول لـCNN: "من الواضح أن خيارات السفر محدودة في الوقت الحالي، ولكن، تهدف القائمة إلى الإلهام حتى عام 2021 وما بعده عندما يبدأ السفر بالتعافي".

وإليكم أفضل 10 وجهات في العالم وفقاً لـ"لونلي بلانيت":

10. حلبة "أنابورنا"، نيبال

حلبة "أنابورنا"، نيبال. Credit: Shutterstock

يجب أن يكون هذا المسار ضمن خطط سفر المتسلقين، ومحبي السفر سيراً على الأقدام.

وعبر هذه الوجهة، ستمر عبر حقول الأرز، ومراعي حيوانات الياك، وممر جبلي ثلجي.

وتتواجد أجزاء من المسار على ارتفاعات عالية جداً، وهو أمر جذاب للباحثين عن الإثارة.

9. "سالار دي أويوني"، بوليفيا

"سالار دي أويوني"، بوليفيا. Credit: pabliscua/iStockphoto/Getty Images

وعند زيارة أكبر مسطح ملحي في العالم، ستشعر أنك تمشي فوق الغيوم.

وبعد هطول الأمطار، تُحول المياه البحيرة المالحة إلى مرآة تعكس السماء.

8. معابد "أنغكور"، كمبوديا

معابد "أنغكور"، كمبوديا. Credit: Shutterstock

وتحتضن هذه الوجهة مجموعة من المعابد المتهالكة الجميلة التي تُحيط بها غابة.

ويُعد هذا الموقع المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو من أهم مناطق الجذب السياحي في كمبوديا.

7. شلالات "إجوازو"، الأرجنتين والبرازيل

شلالات "إجوازو"، الأرجنتين والبرازيل. Credit: Shutterstock

ويُعد "ريو إجوازو" شلالاً مذهلاً يقع بين الأرجنتين، والبرازيل.

ومن المؤكد أن مشاهدة المياه وهي تتدفق من الحافة الرأسية هي تجربة لا تُصدق، ويعود ذلك جزئياً إلى حجمه الهائل، إذ يتكون "إجوازو" من 275 شلالاً.

6. بحيرة "بليد"، سلوفينيا

بحيرة "بليد"، سلوفينيا. Credit: Justin Foulkes/Lonely Planet

وتحتضن هذه البحيرة الجميلة كنيسة بيضاء تقع على جزيرة خضراء تُحيط بها مياه زرقاء، وخلفية تتكون من الجبال.

وفي السابق، كان الزوار يسافرون إلى الكنيسة للعبادة، ثم أصبحت لاحقاً مكاناً للاستجمام في القرن التاسع عشر.

5. منتزه "يلوستون" الوطني، الولايات المتحدة الأمريكية

منتزه "يلوستون" الوطني، الولايات المتحدة الأمريكية. Credit: Shawn Walters/EyeEm/Getty Images

يُعد زيارة هذا المنتزه، الذي يضم أكثر من 500 ينبوع ساخن، تجربة رائعة.

ويُعتبر المنتزه أيضاً موطناً للحياة البرية، مثل كبش الجبال الصخرية، والدببة، والذئاب.

4. دلتا "أوكافانغو"، بوتسوانا

دلتا "أوكافانغو"، بوتسوانا. Credit: Shutterstock

ويُعد موقع دلتا "أوكافانغو" موطناً للحياة البرية، ويحتضن كل شيء من الأفيال المُهيبة، إلى الزواحف الرائعة.

والموقع هو واحد من أعظم وأكثر وجهات السفاري تميزاً في أفريقيا.

3. منتزه "أولورو - كاتا تجوتا" الوطني، أستراليا

منتزه "أولورو - كاتا تجوتا" الوطني، أستراليا. Credit: Shutterstock

ويُعتبر الحجر الرملي "أولورو" الرائع، من المعالم الأسترالية البارزة، وزيارته عبارة عن تجربة لا تُنسى.

وتُعد هذه الصخرة مقدسة بالنسبة للسكان الأصليين الذين يؤمنون أن أرواح أسلافهم تسكن فيها.

2. جزر غالاباغوس، الإكوادور

جزر غالاباغوس، الإكوادور. Credit: Shutterstock

وتحتضن جزر غالابوس، التي تمثل حلم عشاق الطبيعة، بعض من أكثر الكائنات الملونة في العالم، بما في ذلك الإغوانا، والسلاحف القديمة، والفقمات.

وتُعد الصخور البركانية والمياه الزرقاء الفيروزية، والنظام البيئي المتنوع من بعض الأسباب التي جعلت هذه الوجهة تحتل المرتبة الثانية في قائمة "لونلي بلانيت".

1. البتراء، الأردن

البتراء، الأردن. Credit: kyolshin/iStockphoto/Getty Images

كانت البتراء، التي كانت ذات يوم بمثابة "مدينة ضائعة"، منسية إلى حد كبير من قبل الأوروبيين لمدة ألف عام.

وتُعد المكان المثالي للمغامرين الذين يرغبون في زيارة وجهة لا مثيل لها.

وأصبحت هذه المدينة واحدة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ووصف هول الموقع بأنه "غامض، ومثير للذكريات".