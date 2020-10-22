دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا سبق أن زرت مسجد الشيخ خليفة بن زايد في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، فمن المؤكد أنك تتذكر هيبته وجماله، ولكن، أظهر مصور إماراتي جماليات هذا المسجد من وجهة نظر أخرى، أي من السماء (شاهد الفيديو أعلاه).

ورغم أن محمد المصعبي يعمل كمهندس، إلا أنه أحب عالم التصوير منذ الصغر، وبدأ التصوير كهواية في عام 2014.

وفي مشهد يحبس الأنفاس، وثق الإماراتي التفاصيل الذهبية لمسجد الشيخ خليفة بن زايد، الذي يقع في مدينة العين الإماراتية، من الجو.

صورة لمسجد الشيخ خليفة بن زايد في مدينة العين، في الإمارات. Credit: Mohammed Almusabi

وتتميز القبة بكونها أكبر قبة مسجد بدون أعمدة في الإمارات، وفقاً لما ذكره الحساب الترويجي الرسمي لأبوظبي، "زوروا أبوظبي"، على "تويتر".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أشار المصعبي إلى أن تصوير مسجد الشيخ خليفة بن زايد كان أمراً مهماُ بالنسبة له بسبب وجوده في مدينة العين التي نشأ فيها، كما أنه أضاف: "الأمر الذي شجعني هو جمال المسجد، وهيبته وسط المدينة".

غروب جميل #في_أبوظبي من مسجد الشيخ خليفة بن زايد في مدينة #العين 🌅 حيث يتميز بأكبر قبة #مسجد بدون أعمدة في #الامارات 📸 @ShmoO5z https://t.co/V5lCo6xbu2

وفي مقطع الفيديو الذي التقطه المصور باستخدام طائرة "درون" ذاتية القيادة، تقترب عدسة الكاميرا من المسجد ببطء ليتشرب المشاهد تفاصيل المسجد التي تتلون بأشعة الشمس القادمة من الأفق البعيد.

أحب الإماراتي محمد المصعبي التصوير منذ أن كان في الـ14 من عمره. Credit: Mohammed Almusabi

وشرح المصور: "أردت توثيقه من الأعلى لتظهر ميزة المسجد، وجمالياته أكثر، وخاصةً أن موقعه لا يتضمن أي أبراج تقلل من هيبته".

يهتم المصعبي بتصوير الطبيعة في دولة الإمارات . Credit: Mohammed Almusabi

وخلال الفيديو، أراد المصور تسليط الضوء على القبة الكبيرة التي تُميز المسجد، ومناراتها، إضافةً إلى تصميم المسجد من الداخل.

ومن الجدير بالذكر أن المصعبي مصور حائز على جوائز دولية ومحلية، وسبق أن شارك في عدة معارض.