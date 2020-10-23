ما علاقة زلازل إيطاليا بمأساة طبق "المعكرونة" الشهير؟

إذا كنت تبحث عن مكان ساحر.. إليك أجمل 10 فنادق في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هي أفضل صلصة معكرونة في إيطاليا؟ هذا هو السؤال الذي يمكن أن يشعل الخلاف في بلد "السباغيتي" و"التورتيليني".

وبينما يحب بعض الأشخاص معكرونة "البولونيز" باللحمة، ويرغب آخرون بتناول هذا الطبق مع صلصة "البيستو"، تعد الأماتريتشانا هي المفضلة لدى محبي الصلصات الحمراء.

ورغم أن صدى هذه الصلصة قد لاقى رواجاً لدى معجبين من جميع أنحاء العالم، إلا أن تاريخها الحديث كان مأساوياً.

Credit: Sarah Tilotta for CNN

زلزال مرعب

ويعتقد أنه تم اختراعها ببلدة أماتريتشي، في لاتسيو، وهي منطقة إيطالية تقع وسط البلاد، وتعتبر أيضاً موطناً لروما.

وتقع أماتريتشي على حدود منتزه "Gran Sasso e Monti della Laga" الوطني، الذي يمتد على مساحة 150 ألف هكتار، وثلاث مناطق في وسط جنوب إيطاليا.

وتعد الحديقة واحدة من أكبر المناطق المحمية في أوروبا، حيث تشتهر بالنسور الذهبية، والدببة البنية، والأنهار الجليدية، في أقصى جنوب أوروبا.

ولكن، المنطقة المحيطة بالمنتزه كانت تقع في مركز الزلازل الإيطالية، خلال السنوات الأخيرة.

وفي عام 2009، أدى زلزال بالقرب من مدينة لاكويلا، على بعد ساعة جنوب أماتريتشي، إلى مقتل 308 شخص، وتشريد حوالي 65 ألف شخص.

ولا تزال المدينة قيد البناء.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، تعرضت نورتشا، وهي واقعة على بعد ساعة شمال غرب أماتريتشي، لزلزال بقوة 6.6 درجة، وشعر به السكان في جميع أنحاء البلاد.

وجاء دور بلدة أماتريتشي الإيطالية في 24 أغسطس 2016، حيث دمر زلزال قوته 6 درجات بمقياس ريختر غالبية أجزاء البلدة وذلك في غضون 142 ثانية، بالإضافة إلى المستوطنات القريبة لأركواتا ديل تورنتو، وأكومولي، و بيسكارا ديل تورنتو.

وقُتل 299 شخصاً، كان معظمهم في أماتريتشي، ومات أربع ضحايا آخرين لاحقاً. وفي ذلك الحين، قال رئيس البلدية، سيرجيو بيروزي، للصحفيين في الصباح: "أماتريتشي لم تعد موجودة".

ويذكر أنه أصيب حوالي 400 شخص، وفقد 41 ألف شخص منازلهم. وبعد أربع سنوات، لا يزال يعيش معظمهم في مساكن مؤقتة.

Credit: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images

مدمرة لكنها لا تزال تقدم الطعام

واليوم، لم تتغير الكثير من الأشياء، حيث يسيطر الجيش على وسط المدينة، أو ما تبقى منها، مع حظر المشاة.

وعند القيادة باتجاه ما كان سابقاً الشارع الرئيسي، وهو يعرف باسم "Corso Umberto I"، لم يتبق سوى عدد قليل من المباني.

وربما كانت المتاحف والكنائس مدمرة، ولكن لا يزال هناك الآلاف من السياح الذين يزورون بلدة أماتريتشي الإيطالية فقط من أجل تناول أشهر أطباق "الباستا" غير المنسية.

Credit: Julia Buckley/CNN

كيف تختلف عن الأماتريتشانا التي نتناولها في جميع أنحاء العالم؟

وتستخدم عائلة إليزابيتا بيرليلي، في مطعم "Ristorante La Conca"، معكرونة ذات قطع مربعة، بدلاً من أن تكون دائرية ، لأنها توفر مساحة أكبر لتتخللها الصلصة.

وإذا كنت معتاداً على تناولها حارة، فستتفاجأ أن معظم التوابل في إيطاليا تأتي من الفلفل العادي، ما لا يجعلها حارة كثيراً كما تعتقد.

Credit: Julia Buckley/CNN

ما بعد الزلزال

ومثل أي شخص آخر في أماتريتشي، تضررت عائلة بيرليلي بشدة جراء وقوع الزلزال، حيث تدمر منزلهم في وسط المدينة، وكذلك مطعهم الذي افتتحه والد إليزابيتا، غابرييل في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت إليزابيتا إن المدينة قد أصبحت موقع بناء الآن، ولا يمكن زيارتها، حيث لا يوجد فيها أي شيء.

وبعد الزلزال، سمح للسكان بالعودة إلى ما تبقى من منازلهم، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إنقاذ أي من ممتلكاتهم، ثم عزلت المدينة واعتبرت منطقة عسكرية.

وأوضحت إليزابيتا أن طلب الأماتريتشانا يميزك كسائح، مشيرة إلى أن الطبق الأصلي لبلدة أماتريتشي هو معكرونة "ألا غريسيا"، والتي تتألف من لحم الغوانشالي، وجبن البيكورينو، والفلفل.

ويُعتقد أن هذا هو الطبق الأصلي لبلدة أماتريتشي، حيث أضاف السكان الطماطم فقط في القرن التاسع عشر.