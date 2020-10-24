دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتذكر الجلوس تحت بطانيتك مع مصباح يدوي كي تتمكن من قراءة كتاب بعد موعد نومك؟ يعدك متجر الكتب هذا في تايوان بتجربة مماثلة.

ويتواجد متجر "Wuguan Books" في "2 Art Center" في ميناء كاوشيونغ، وهو عبارة عن مستودع تحول إلى مركز إبداعي في ثاني أكبر مدينة في تايوان.

والمكان عبارة عن معرض فني بقدر ما هو متجر للكتب.

يُعد "Wuguan Books" متجر كتب تجريبي في تايوان. Credit: courtesy Lee Kuo-min

ويشق الزوار طريقهم عبر المتجر في الظلام الدامس، وتأتي الأضواء الخافتة من الضوء المسلط على غلاف كل كتاب، إلى جانب أضواء القراءة على بعض الطاولات.

وتم تأسيس وتصميم هذا المتجر الفريد من نوعه من قبل المصمم المعماري ومصمم المساحات الحائز على جوائز، تشو تشيه كانغ.

وصمم تشو متجر "Fangsuo" في مدينة تشينغدو، والذي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنه أجمل متجر كتب في الصين.

المصابيح اليدوية غير مسموحة

في "Wuguan Books"، يتسوق الزوار في الظلام الشديد، وتأتي الأضواء من الضوء المسلط على غلاف كل كتاب، إلى جانب أضواء القراءة على بعض الطاولات. Credit: courtesy Lee Kuo-min

ويخلق مزيج البيئة المظلمة والكتب ذات الإضاءة الخافتة وهماً بأن الكتب "تطفو"، بينما تختفي بقية المساحة من حولها.

ويوجد 400 رف للكتب في المتجر، ويحمل كل رف كتاب "عائم" واحد.

يخلق تصميم المكان الوهم بأن الكتب "تطفو". Credit: courtesy Lee Kuo-min

وقال مدير متجر الكتب، سو يو شان، لـCNN: "صُمم هذا كي يتمكن الأشخاص من التركيز على كل كتاب. وفي بيئة لا تستطيع الرؤية فيها، ستتعزز حواسك الأخرى".

ولكن، لا تحاول الغش باستخدام ضوء هاتفك الذكي لإضاءة الطريق، ويُعد استخدام الكشافات وغيرها محظوراً داخل المتجر.

لا يهتم المتجر باحتضان مجموعة كبيرة من الكتب. Credit: courtesy Lee Kuo-min

وليست هذه القاعدة الوحيدة التي تزين قائمة القوانين عند مدخل هذا المتجر التجريبي، فهي تتضمن أيضاً على عدم الصراخ في حال داس شخص على أصابع قدميك.

وأيضاً، في حال أراد شخص ما الكتاب ذاته الذي ترغب به، فيمكنك شراء الكتاب، أو الحصول على رقم الشخص.

المتجر ليس من أجل لقطات "إنستغرام" الجميلة

المتجر ليس مخصصاً لالتقاط صور جميلة من أجل موقع "إنستغرام". Credit: courtesy Lee Kuo-min

وفي النهاية، يُعد "Wuguan" أكثر من مجرد متجر، إذ يؤمن موظفوه وجود هدف أسمى من شراء الكتب.

ووفقاً لشعار "Wuguan"، يتمحور المتجر حول "قراءة الروح".

وذكر سو: "في هذه البيئة، أنت حر لتكون على طبيعتك، وللتواصل مع روحك، وذاتك الأكثر صدقاً".

يمنع استخدام الكشافات وضوء هاتفك الذكي لإضاءة الطريق. Credit: courtesy Lee Kuo-min

ويتمحور الوقت الذي تقضيه في المتجر على العثور على كتاب يتردد صداه معك، بدلاً من أخذ صور من أجل "إنستغرام".

ولا يهتم المتجر باحتضان أكبر مجموعة من الكتب، فهو يركز على خلق تجربة.

وقال سو: "رغم أننا لا نملك مجموعة كبيرة من الكتب مثل متاجر الكتب العادية، إلا أن الأشخاص يقضون وقتاً أطول (هنا) للتواصل مع الكتب".

وأكد سو أن "البيئة المظلمة ساعدت الأشخاص على اقتناء الكتب التي لا يجرؤون على شرائها من متاجر الكتب الأخرى. ومعظمها جنسية، ولكنها تتضمن أيضاً كتباً عن الأرواح، والمشاعر، أو الطاقة السلبية. وهي تساعد الأشخاص على استحضار شجاعتهم ليكونوا متمردين، أو لمواجهة جروحهم".

وفي الوقت الحالي، المتجر مفتوح فقط أمام من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، إذ يحتوي المتجر على بعض الكتب التي تغطي موضوعات حساسة، كما أنها تبيع منتجات ليست بالضرورة مناسبة للقراء الأصغر سناً.

وإلى جانب بيعه للكتب، يحتضن المتجر أيضاً متجراً يبيع مزيجاً من أكسسوارات المنزل، ومقهى.

وقال سو إن الأمور التي توقعوا حدوثها، مثل تعثر الضيوف، والنوم، والسرقة، لم تحدث قط.

ومع ذلك، إلا أن الكثير من الأشخاص كانوا مترددين بشأن الدخول لأنهم ظنوا أنه منزل مسكون، حسب ما قاله سو.