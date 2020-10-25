10 من أفضل المواقع التي يمكنكم استكشافها في غانا بأفريقيا

نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

من الفن إلى واحة بجانب المحيط.. إليك جولة بين زوايا غانا

في 60 ثانية.. غانا كما لم ترها من قبل

كيف أثر فيروس كورونا على صناعة السفاري في أفريقيا .. وماذا سيحدث للحيوانات البرية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر غانا، وهي دولة واقعة في غرب أفريقيا، بثقافتها الملونة، وحياتها البرية، وجمالها الطبيعي. ورغم أن غانا تأثرت بجائحة فيروس كورونا بلا شك، إلا أنها لا تزال تتمتع بجمالها وسحرها.

ورغم أن العديد منا لن يتمكن من السفر حالياً سبب قيود السفر، إلا أنه لا يوجد هناك ضرر من التخطيط للمستقبل.

ومن ركوب الأمواج على الشواطئ المهجورة، إلى قضاء الوقت مع الفيلة، إليك 10 من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها خلال زيارتك إلى غانا:

زيارة قلعة "كيب كوست"

قلعة "كيب كوست" في غانا. Credit: Ute Grabowsky/Photothek/Getty Images

وأصبحت قلعة "كيب كوست" الآن ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. وهي تُعد واحدة من بين حوالي 30 "حصناً لضحايا العبودية" بناها التجار من الهولنديين، والبرتغاليين، والبريطانيين على طول ساحل البلاد.

ويتواجد مرشدون في المبنى الأبيض الضخم لأخذ الزوار إلى السجون التي تم فيها تقييد ضحايا العبودية بالأغلال.

جرب الأطعمة المحلية والمزروعة بشكل طبيعي

يجب على الزائر تجربة الأطعمة المحلية في البلاد. Credit: Jordi Perdigo/Anadolu Agency/Getty Images

وتنتشر أشجار "Baobab" في جميع أنحاء البلاد، وهي تنتج أحد أكثر أنواع الفاكهة التي تحتوي على مستويات عالية من المغذيات، ومضادات الأكسدة في العالم.

ويمكن تحويل الفاكهة إلى مسحوق يُستخدم لصنع عصائر رائعة، ويقال إنها تقوي جهاز المناعة وتكافح التعب.

اركب الأمواج في "Cape Three Points"

يُعد هذا الشاطئ مهجوراً تقريباً بسبب موقعه البعيد. Credit: Kate Eshelby

ورغم كون غانا وجهة ساخنة لراكبي الأمواج، إلا أنك لن تضطر إلى مشاركة الأمواج في "Cape Three Points".

ويمتد هذا الشاطئ على الطرف الجنوبي من البلاد لمسافة كيلومترين تقريباً.

وهو مهجور تقريباً بسبب موقعه البعيد.

استكشف مواهب الحرفيين المحليين

يمكن للزائر العثور على نساجين شعبيين في كل أنحاء البلاد. Credit: Shutterstock

وتُعد "كينتي" من الملابس الوطنية في غانا، وهي كانت مخصصة للملوك والملكات، ولكنها أصبحت الآن أكثر انتشاراً.

وترتبط هذه الملابس تقليدياً بشعب "أشانتي"، ومع أن التصاميم المنسوجة تتوفر بكميات كبيرة، إلا أنك تستطيع العثور على نساجين شعبيين في كل أنحاء البلاد.

اسكن في نُزُل غير ربحي

نُزُل "Meet Me There" غير الربحي في غانا. Credit: @africans_africa/Courtesy Meet Me There

وتفتخر غانا باحتضانها خيارات إقامة غير ربحية متنوعة، ومن أكثرها شهرة هي نُزُل "Meet Me There" الذي يقع في منطقة "فولتا" الجبلية بين قريتي "Dzita" و"Dzita-Abledomi".

ويتميز هذا النُزُل بحديقة استوائية جميلة، وفيها، يمكن الزوار السباحة في بحيرة، أو التجديف للوصول إلى شاطئ بري يبدو أن لا نهاية له.

اقض الوقت في أكرا

قرية جيمستاون للصيد في مدينة أكرا. Credit: Shutterstock

وليست لمدينة أكرا معالم سياحية رئيسية، ومع ذلك، فهي لا تزال تتمتع بسحر رائع.

وتم تجديد العديد من المناطق، وهي تتميز الآن بعصريتها.

وهنا، يمكنك العثور على متاجر مصممين مثل "Christie Brown"، و"Wild Gecko" للحرف اليدوية، إلى جانب معارض فنية مثل "Artists Alliance".

اقض الوقت مع الفيلة البرية في منتزه "مول" الوطني

يُعد هذا المنتزه أكبر ملجأ للحياة البرية في غانا. Credit: Shutterstock

ويُعد هذا المنتزه أكبر ملجأ للحياة البرية في غانا، وهو موطن لحوالي 93 نوعاً من الثدييات، ومنها الفيلة الأفريقية، والضباع المرقطة.

ومن مميزات المنتزه هو مدى القرب الكبير الذي يُسمح فيه للزوار بالاقتراب من الفيلة البرية أثناء السير على الأقدام.

يمكنك النوم على الأسطح في "البيت الأخضر"

"البيت الأخضر" الصديق للبيئة في غانا. Credit: Kate Eshelby

ويقع بيت الضيافة الصديق للبيئة هذا في كاريمينجا على بعد30 دقيقة بالسيارة من بولغاتانجا.

ويمتلكه شخص محلي يُدعى إبراهيم، وهو شغوف بهندسة الطين، وتعزيز الزراعة العضوية.

ويحتوي "البيت الأخضر" (Green House) على 5 غرف فقط، وبُنيت جميعها من الطين والصلصال، ولا تتوفر فيها الكهرباء.

ويمكن الوصول للأسطح المسطحة لهذا المنزل عن طريق صعود السلالم، ويمكن للزوار النوم هناك عندما يكون الجو شديد الحرارة.

قم بزيارة مسجد "لارابانجا"

مسجد "لارابانجا" في غانا. Credit: Shutterstock

ويبلغ عمر هذا المسجد حوالي 600 عام، وهو أقدم مسجد في غانا، وأحد أقدم المساجد في غرب أفريقيا.

إلقاء التحية على زعيم "تونغو"

من الأدب أن تلقي التحية على زعيم أي قرية لدى وصولك إليها. Credit: Kate Eshelby

وتشتهر قرية "تونغو" بأضرحتها التقليدية، إلى جانب "الصخور الهامسة"، وهي صخور تتوازن بشكل غير مستقر على بعضها البعض، وتُصدر أصوات صفير من خلال الشقوق في الأعلى.

ومع ذلك، فإن أحد أكثر المعالم السياحية إثارة هنا هو قصر الزعيم، وهو مجمع طيني كبير يضم حوالي 300 فرد من عائلته، بما في ذلك زوجاته اللواتي يزيد عددهن عن 20.