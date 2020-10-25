بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرّف إلى "أجمل حجر منزلي في السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جذبت صخرة تيماء المشطورة، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، الرحالة، وليس من الصعب فهم ذلك عند التمعن في الطريقة التي انقسمت فيها.

وعندما سمع المصور عبد المجيد البلوي عن صخرة تيماء، شعر بالحماس، وتشجع على توثيقها بعدسته، كما أنه أكد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أنه لم يصدق ما قيل عنها إلا بعد رؤيتها في الحقيقة.

تقع هذه الصخرة جنوب تيماء بحوالي 70 كيلومتراُ. Credit: Abdulmajeed Albalwi

انقسام "عجيب"

بفضل صورته للصخرة، تمكن البلوي من الحصول على المركز الخامس عن فئة الطبيعة في مسابقة ألوان السعودية لعام 2015. Credit: Abdulmajeed Albalwi

وقام البلوي بزيارة صخرة تيماء قبل 5 أعوام عندما أراد توثيقها من أجل مسابقة تصوير في السعودية.

وقال المصور: "أذهلني انقسامها إلى نصفين مع بقاء الصخرة بشكل عجيب ومدهش".

ومن العلا، استغرقت رحلته إليها ذهاباً وإياباً 12 ساعة تقريباً.

يهتم المصور بتوثيق مشاهد من الطبيعة. Credit: Abdulmajeed Albalwi

وليس البلوي الوحيد الذي انجذب إلى هذه الصخرة الفريدة، إذ أكد المستشار الجيولوجي وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود في الرياض، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لفتت النصلة أنظار الرحالة والباحثين لشكلها المنعزل، وكتلتها الصخرية المكونة من أحجار الرمل الوردية المرتكزة على قاعدة رملية غرينية ضعيفة ومتجوية، والشق الذي شطرها إلى نصفين".

مع أن التصوير كان هواية بالنسبة إلى البلوي، إلا أنه أصبح مهنة بالنسبة له. Credit: Abdulmajeed Albalwi

وتُعرف هذه الصخرة أيضاً بحصاة النصلة، والنصلة هي عبارة عن كتل صخرية منفصلة عما حولها من جبال بسبب عوامل التجوية والتعرية، والتصدعات الأرضية، وفقاً لما قاله.

تحتضن المملكة العربية السعودية تشكيلات صخرية متنوعة. وتُظهر هذه الصورة مشهد جوي لصخور ملونة في الصحراء بالعلا. Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

ظاهرة طبيعية يغلب عليها الخيال والأساطير

انشطرت الصخرة بسبب عوامل طبيعية. Credit: Abdulmajeed Albalwi

وعند النظر إلى انشقاق الصخرة، من الطبيعي أن يصاب المرء بالفضول.

وعند حديثه عن سبب تشقق الصخرة، والتي تقع جنوب تيماء بحوالي 70 كيلومتراً، أكد بن لعبون أنها "مشطورة طبيعياً"، وقال: "الصخرة أو حصاة النصلة تتكون من كتلتين صخريتين ترتكزان على قاعدتين، واحدة ضعيفة وأخرى عريضة. وكل كتلة تتكون من أحجار رمل وردية متجانسة،. أما صخور القاعدتين، فهي أكثر ليونة من الكتلتين، لذا كان تأثرهما بعوامل التجوية أكبر من الكتلتين الصخريتين اللتين تعلوهما، وقد تعرضتا لزحزحة رأسية تسببت بهبوط بسيط لأحد جوانبهما مما أدى إلى شطرها".

وأشار بن لعبون إلى وجود أمثلة كثيرة مشابهة لها في صخور أحجار الرمل، والجرانيت، وغيرها.

وتكثر القصص حول هذه النصلة، وغيرها من الظواهر الجيولوجية الغريبة، و"غالباً ما يغلب عليها الخيال والأساطير"، بحسب ما ذكره بن لعبون.

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ومن الجدير بالذكر أن النصلة تقع في منطقة احتضنت حضارات قديمة وتنتشر فيها رسومات وكتابات قديمة، وتتزين النصلة برسومات حيوانات، إلى جانب كتابات قديمة، بحسب ما ذكره بن لعبون.