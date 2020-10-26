نشر الاثنين ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعمارتها وقلاعها الحجرية المصغّرة أعلى التل، تعد قرية رجال ألمع الأثرية وجهة لا يمكن تفويتها في السعودية.

قرية رجال ألمع في السعودية Credit: unusualtraveler

وتقع قرية رجال ألمع على بعد 45 كيلومتراً من مدينة أبها في منطقة عسير، ويعود تاريخها لأكثر من 350 عاماً، وفقاً للموقع الرسمي للسياحة السعودية، "روح السعودية".

تتكون القرية من نحو 60 قصراً بني من الحجارة الطبيعية، والطين، والأخشاب Credit: unusualtraveler

وعلى مدار عشرات السنين، لا تزال قرية رجال ألمع تحتفظ بجماليتها الواضحة في أبراجها المشيدة والمرصعة بحجر الكوارتز الأبيض، مما جعلها من المواقع الأثرية السعودية المرشحة للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

تتميز قرية رجال ألمع بفنونها المعمارية الفريدة المتمثلة في الحصون الشاهقة المبينة بطريقة فنية بديعة تجمع بين الجمال والإتقان واستغلال المساحات بشكل لافت Credit: unusualtraveler

وبحسب موقع وزارة السياحة السعودية، تتكون القرية من نحو 60 قصراً بني من الحجارة الطبيعية، والطين، والأخشاب.

وتضم القرية متحفاً يحتضن إرث من الصور والأعمال الفنية والتحف الأثرية الفريدة، والذي أنشئ بجهود أهالي المحافظة بهدف حفظ تراث منطقتهم، وفقاً لموقع "روح السعودية".

تقع قرية رجال ألمع على بعد 45 كيلومتراً من مدينة أبها في منطقة عسير Credit: unusualtraveler

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول المصور ومدون رحلات السفر النرويجي، كريس ليندجرين، إن قرية رجال ألمع تتميز ببنائها الهندسي الفريد، وتاريخها كمركز تجاري مهم مع المسافرين بين اليمن والمدينتين المقدستين مكة والمدينة.

يحب سكان القرية الزخارف الملونة داخل قصورهم Credit: unusualtraveler

ويرى المصور النرويجي، الذي زار الموقع الأثري في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، أن التصميم الداخلي للمنازل من الدهانات الملونة على الجدران تعد من أبرز ما شاهده خلال رحلته إلى هناك.

يعود تاريخ قرية رجال ألمع إلى أكثر من 350 عام Credit: unusualtraveler

ويشبّه ليندجرين عمارة قرية رجال ألمع ببيت كعك الزنجبيل، إذ تبدو مباني القرية متشابهة في اللون والأناقة مع بعض بيوت كعك الزنجبيل التي تحضّر في الدول الاسكندنافية كأصناف الحلوى خلال موسم عيد الميلاد، على حد تعبيره.

ويشرح ليندجرين: "تبدو الجدران مثل قطع كعك الزنجبيل، أما الزخرفة البيضاء على المباني فتشبه مدقوق السكر الذي نستخدمه من أجل إلصاق قطع الكعك ببعضها البعض".

ويؤكد ليندجرين أن أهل قرية رجال ألمع يرحبون بالسياح بكل ود ولطف.

أحد سكان قرية رجال ألمع يرتدي الزي التقليدي وتاج من الزهور على رأسه Credit: unusualtraveler

ويمكن أن تشكل اللغة تحدياً بالنسبة للزوار الأجانب الراغبين في معرفة المزيد عن تاريخ القرية، لذلك يوصي ليندجرين بضرورة اصطحاب مرشد يتحدث الإنجليزية من أبها، بحسب ما قاله.

يشبه المصور ومدون الرحلات النرويجي قرية رجال ألمع الأثرية بحلوى بيت كعك الزنجبيل، التي تحضّر خلال موسم عيد الميلاد في الدول الإسكندنافية Credit: unusualtraveler

ويشير ليندجرين إلى أن هناك العديد من القرى القديمة والجواهر الخفية في المنطقة والتي من المستحيل العثور عليها بدون مرشد يعرف المنطقة جيداً.