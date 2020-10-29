دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان راكب الأمواج المحترف السابق، مات ويلكنسون، يمارس ركوب الأمواج على شاطئ "شاربس" بأستراليا عندما سمع صوتاً. ورغم أنه لم ير شيئاً خارج المعتاد آنذاك، إلا أنه اتضح له لاحقاً أنه تمكن من الإفلات من لقاء وشيك مع سمكة قرش.

وتمكنت طائرة "درون" ذاتية القيادة يستخدمها المنقذون على الشواطئ من تحذير ويلكنسون بشأن الموقف الخطير الذي كان فيه، بحسب ما كتبه موقع منظمة "Surf Life Saving NSW" غير الربحية المُشغلة للطائرة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبواسطة تحذير من مكبر صوت، نبهت طائرة "الدرون" راكب الأمواج في الوقت الذي ظهرت فيه سمكة قرش بيضاء طولها 1.5 متر خلفه مباشرة.

وتمكنت الطائرة من تسجيل الحدث.

#SHARK // @wsl surfer Matt Wilkinson has had a close encounter with a shark while surfing at #Ballina today. The arrival of a #drone overhead alerted Matt via a warning over the speaker, at the same time a 1.5m shark appeared. Full story 🗞️ https://t.co/rrJ8gkxZMl https://t.co/KvWqjN1Teb

ولم يكن ويلكنسون يعلم كم كان محظوظاً حتى تمكن من مشاهدة مقطع الفيديو الذي وُثق على شاشة مُشغل الطائرة، وفقاً لما كتبته المنظمة في فيديو شاركته عبر "تويتر".

وقال ويلكنسون: "انخفضت طائرة الدرون وأخبرتني عن وجود سمكة قرش خطيرة في المنطقة".

وأضاف راكب الأمواج: "أظهر لي المنقذون اللقطات، وأدركت مدى قربها (سمكة القرش) دون معرفتي أنها هناك. ويبدو أنها كانت تستهدف ساقي، ثم غيرت رأيها".

وتستخدم منظمة "Surf Life Saving NSW" الطائرات ذاتية القيادة في 34 شاطئاً كجزء من برنامج "NSW Shark Program" لحكومة نيو ساوث ويلز، التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار، لمساعدة المنقذين على حماية الأفراد من مجموعة من المخاطر التي تتضمن الكائنات البحرية.