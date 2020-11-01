أيقونة عمرها أكثر من 570 عاما..اكتشف عمارة "الدرعية" بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بطرازها المعماري الأثري وجدرانها الطينية المقوسة، تعد "الدرعية التارخية" أحد أهم محاضنِ الثقافة والتجارة في المملكة العربية السعودية.

وتقع "الدرعية" على الأطراف الشمالية الغربية للعاصمة الرياض، حيث شيدت حول المزارع المنتشرة على ضفاف وادي "حنيفة" في عام 1446 ميلادي، وفقاً لموقع هيئة تطوير بوابة الدرعية.

تقع الدرعية على الأطراف الشمالية الغربية للرياض، حيث شيدت حول المزارع المنتشرة على ضفاف وادي حنيفة في عام 1446ميلادي Credit: Najla AlKhalifa

وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة العربية السعودية، بحسب موقع وزارة السياحة السعودية.

يتميز حي الطريف بطرازه المعماري الفريد والزخارف الهندسية المبهرة بتكوينها الطيني Credit: Najla AlKhalifa

وبحسب موقع هيئة تطوير بوابة الدرعية، كانت الدرعية واحة تاريخية على طريق الحج والتجارة يستهدفها المسافرون من شرق وشمال شبه الجزيرة العربية إلى مكة والمدينة.

تعتبر مدينة الدرعية التاريخية العاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية Credit: Najla AlKhalifa

وأوضحت نجلاء الخليفة، وهي مصورة سعودية مهتمة بتوثيق التراث العمراني في بلادها، لموقع CNN بالعربية، أن الدرعية تعد من المواقع التاريخية الهامة، التي شهدت العديد من الحقب التاريخية.

وأشارت الخليفة إلى أن "حي الطريف"، الذي يقع في قلب "الدرعية"، هو موقع أثري أدرج ضمن قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي منذ عام 2010.

كانت الدرعية العاصمة الأولى للمملكة بين عامي 1744 و1818 ميلادي Credit: Najla AlKhalifa

ويعد "حي الطريف" من أبرز معالم "الدرعية"، إذ يضم أهم قلاعها ومبانيها، بالإضافة إلى كونه منطقة حكم الدولة السعودية الأولى، حين أعلن عام 1745 عاصمةً للبلاد، بحسب الموقع الرسمي للسياحة السعودية، "روح السعودية".

ويضم حي الطريف، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، الساحات، والأزقة، والأبراج التي تعرض العمارة النجدية، وتعكس أساليب الحياة التقليدية للسعودية، وفقاً لموقع هيئة تطوير بوابة الدرعية.

تمتاز "الدرعية" بطرازها المعماري الأثري الفريد Credit: Najla AlKhalifa

ومن وجهة نظر الخليفة، تتميز "الدرعية" بطرازها المعماري الفريد والزخارف الهندسية المبهرة، من بيوتها الطينية، إلى التفاصيل الصغيرة من تشكيلات الهندسية مثلثة الشكل التي تسمح بخلق تيار هوائي.

وترى المصورة السعودية أن جميع هذه التفاصيل "تحكي قصة الأجداد منذ مئات السنين"، على حد تعبيرها.

وحرصت الخليفة على توثيق الطراز العام للبيت النجدي القديم، الذي يعكس أساليب الحياة التقليدية للسعودية، وكذلك "قصر سلوى"، الذي يعد أكبر مبنى في حي الطريف، ويمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، وهو قصر يعود تاريخه إلى أوائل القرن الثامن عشر، ويتمتع بأهمية تاريخية كبيرة، إذ يعد موطن لحكام الدولة السعودية الأولى.​ ​