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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تبحث عن مكان جديد لاستكشافه بدون مغادرة دولة الإمارات، فما رأيك بزيارة المطعم الأعلى ارتفاعاً في البلاد؟

وعند زيارة جبل جيس، الذي يُعد الأطول في دولة الإمارات، ستكون لديك الفرصة للاستمتاع بالمناخ المُعتدل، والمشاهد الطبيعية بالتأكيد، إلى جانب المسار الانزلاقي الأطول في العالم، وفقاً لما كتبته وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على موقعها الرسمي.

والآن، يمكنك إضافة الاستمتاع بوجبة شهية في المطعم الأعلى ارتفاعاً في البلاد ضمن قائمة الأشياء التي يمكنك القيام بها هناك.

اسم على مسمى

يُعد مطعم "1484 من بورو" المطعم الأعلى ارتفاعاً في دولة الإمارات. Credit: 1484 by Puro

ويتواجد مطعم "1484 من بورو"، الذي افتُتح في 1 أكتوبر/تشرين الأول، في"مركز جيس للمغامرة"، وهو يقع على ارتفاع 1484 متراً عن سطح البحر، ومن هنا يأتي اسمه.

يقع المطعم في"مركز جيس للمغامرة" برأس الخيمة. Credit: 1484 by Puro

ويساهم تصميم المطعم على استغلال المشاهد الفريدة التي تحيط بالزائر بأقصى درجة ممكنة، إذ قال مدير مطعم "1484 من بورو"، جان فرانسوا كلير، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن المطعم في الهواء الطلق مبدئياً، مع شرفة خارجية بمشهد بانورامي.

يتواجد المطعم على ارتفاع 1484 متراً عن سطح البحر. Credit: 1484 by Puro

وحتى إذا كنت تستمتع بوجبتك داخل المطعم، من المؤكد أنه لن تفوتك المشاهد الساحرة التي تُحيط بك بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة التي تمتد من السقف إلى الأرض.

ويُقدم المطعم مأكولات من مطبخ البحر الأبيض المتوسط.

من أهم المعالم السياحية في رأس الخيمة

استوحي اسم مطعم "1484 من بورو" من الارتفاع الذي يقع فيه. Credit: 1484 by Puro

وقال كلير إن جبل جيس "سيجذب الضيوف الذين يبحثون حقاً عن مكان غير اعتيادي".

وبالنسبة للأشخاص الذين يحبون المقولة التي تنص على كون الأمر لا يتعلق بالوجهة فقط، بل الرحلة ذاتها، أكد كلير أن تجربة "القيادة حول الجبل شيء مميز للغاية".

يستطيع الزائر الاستمتاع بمشاهد خلابة من المطعم. Credit: 1484 by Puro

ويتواجد جبل الجيس، الذي يلامس السحاب، بين أحضان سلسلة جبال الحجر، والتي تمتد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات.

ويطل الجبل، الذي يُعد واحداً من أهم المعالم السياحية في رأس الخيمة، على عدد من الوديان، والسهول، وأراضي خضراء، وأخرى صحراوية شاسعة، بحسب ما كتبه الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وإلى جانب جذبه للراغبين بالاستمتاع بالطقس المعتدل صيفاً، والمشاهد الساحرة، يوفر الجبل أيضاً نشاطات لمحبي المغامرة.

أطول مسار انزلاقي في العالم. Credit: Courtesy Ras Al Khaimah Tourism Development Authority

ويحتضن الجبل على سبيل المثال مسار "جبل جيس فلايت" الانزلاقي الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأطول مسار انزلاقي في العالم.

ويمكن أيضاً المبيت فيه أيضاً لتوفيره أماكن مخصصة لنصب الخيام، وفقاً للوزارة.