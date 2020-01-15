جبل جيس.. أطول جبل في الإمارات يتحول إلى لوحة ثلجية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العديد من الأشخاص عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد ساحرة وأخاذة لأعلى جبل في الإمارات، وهو جبل جيس، وذلك بفضل الثلوج التي هطلت مؤخراً.

وشكل مشهد الثلوج في دولة الإمارات العربية المتحدة منظراً غريباً، إذ تُعرف البلاد بدرجات حرارتها المرتفعة وكثبانها الرملية.

ومع ذلك، سيطرت مشاهد الثلوج البيضاء على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، والتي تم التقاطها من أعلى قمة جبلية في الإمارات، أي جبل جيس.

ويوم الثلاثاء ذكر المركز الوطني للأرصاد، وهو المصدر الرسمي لخدمات الأرصاد الجوية في الإمارات، عن تسجيل أقل درجة حرارة في البلاد صباح ذلك اليوم وصلت إلى 2.7 درجة مئوية، وتم تسجيلها في جبل جيس.

وخلال وصف حالة الطقس يوم الثلاثاء، ذكر المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي علوي من الشمال الشرقي، وكتلة هوائية باردة بالتزامن امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق من ظهر يوم الثلاثاء.

وأضاف المركز: "كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، خاصة على المرتفعات الجبلية مع احتمال سقوط أمطار متجمدة على قمم الجبال".

وبحلول المساء، غرّد المركز قائلاً: "أمطار متوسطة مع برد على جبل جيس".

وناشد المركز السكان بتوخي الحذر أثناء قيادة المركبات وسقوط الأمطار، كما أنه نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وتجمع المياه، وتدني الرؤية الأفقية.

مشهد من جبل جيس المغطى بالثلوج في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة في عام 2017.

ولم تكن الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي شهدت تساقط الثلوج مؤخراً، إذ شهدت الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية فجر الجمعة "موجة قطبية" أدت إلى تغطية بعض المناطق باللون الأبيض أيضاً.